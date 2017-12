Stars Wars Jedi Knight: Jedi Academy - Sila prúdi vesmírom

Námet Star Wars bol v počítačových hrách omielaný už mnohokrát, niekomu by sa mohlo zdať, že to už začína byť trošku nudné. Niekomu by sa to zdať mohlo, no takých ľudí veľa nie je a ja rozhodne medzi nich nepatrím a nepatrí k nim ani veľa ďalších fanúšiko

Sila prúdi vesmírom, je všade, v tebe, vo mne aj vo veciach okolo nás.

Dôvodom úspechu hry Jedi Kinght 2: Jedi Outcast nebolo len zasadenie do prostredia Hviezdnych vojen, aj keď to zohralo významnú úlohu. Dôvodom úspechu bola kvalitne odvedená práca autorov, ktorí dodali tejto sérii skvelú atmosféru a neuveriteľnú chytľavosť. Pokračovanie na seba nedalo dlho čakať a Jedi Academy je konečne tu a len zvýraznilo to, čo bolo na predchádzajúcom diely tak geniálne.

Začnem pekne od začiatku a budem sa sústrediť na zmenu, ktorú si všimnete ako prvú. Hlavné menu tiež, ale to som na mysli nemal. Mal som na mysli tvorbu vášho charakteru. Narozdiel od Jedi Outcast , kde ste museli hrať za sympatického Kyla Katarna, v Jedi Academy si hlavného hrdinu nastavíte úplne sami. Na výber máte niekoľko rás, poprípade pohlaví. Ďalej možnosť nastaviť si tvár, oblečenie, tvar rúčky meča alebo jeho farbu.

Jednoznačne najväčším plusom minulého dielu boli súboje so Sithmi. A práve tých nájdete v Jedi Academy najviac. Už hneď od prvého levelu dostanete do ruky svetelný meč a už za prvou zákrutou narazíte na prvého bojovníka temnej stránky vesmíru. K starým fintám a kombám pribudlo pár nových ťahov a čo je podstatnejšie dva nové druhy svetelných mečov. Konkrétne je to Lightsaber Staff (alá Darth Maul z epizódy I) a Dual Sabers, teda možnosť držať v každej ruke jeden meč. Keď spomeniem to, že ako aj so Staff tak aj s Dualsabers môžete používať niekoľko zaujímavých trikov, dostanete naozaj mnoho spôsobov ako nepriateľov poslať na večnosť. So súbojmi boli častokrát spojené aj akrobatické schopnosti hlavného hrdinu, aj v tomto prípade prináša Jedi Academy pár vylepšení, ako napríklad lezenie po stene, zachátavanie sa o stenu a iné.

S rytiermi rádu Jedi je okrem svetelného meča spojená aj sila, ktorou disponujú. Pribudli niektoré nové sily ako napríklad Protection, ktorý vás čiastočne uchráni od zranení, alebo Absorbtion, ktorý vás pre zmenu ochráni pred nepriateľskou silou. Čo je ale podstatnejšie zmenil sa vývoj vášej postavy v tomto smere. Získate oveľa viac voľnosti, pretože teraz si svoje špeciálne schopnosti môžete vyberať sami. Za každú splnénú misiu dostanete jeden bodík, ktorý si môžete priradiť do jednej z 8 síl, či už temnej alebo svetlej strany. Pričom maximálny stupeň sily je 3. Neutrálne sily ako Push, Pull, Speed alebo Jump, sa rozvíjajú samy a nemôžete do nich priamo zasahovať.

Zmenila aj celková skladba kampane, ktorá je teraz rozdelená do troch častí. Každá z nich má 5 misií, ktoré veľmi často s vlastným príbehom nesúvisia, pričom nemusíte splniť všetky z nich, presnejšie musíte prejsť 4 z 5. Keď ale zoberieme do úvahy to, že každá prejdená misia sa rovná jeden bodík do sily, tak máte veľmi veľkú motiváciu prejsť všetkých 5. Na druhej strane je to celkom múdry ťah, dať hračom možnosť jeden level vynechať, pretože v Jedi Outcast bolo veľmi časté zasekávanie sa v hre. Skrátka ste nevedeli čo ďalej. Takto môžete misiu, ktorú neviete dohrať, kľudne preskočiť. Medzi týmito epizódami je vždy jeden dlhší level, ktorý priamo súvisí s dejom. Veľmi zaujímavá je možnosť sa na konci hry rozhodnúť, či sa dáte na temnú alebo zostanete na svetlej strane vesmíru, hra tak ponúka dva alternatívne konce.

Grafika: 8 / 10

Hmm... Napriek tomu, že grafický engine zostal praktický nezmenený, grafika stále vyzerá veľmi dobre a čo je dôležité, nie je až tak náročná na hardware. Naozaj osobitou stránkou grafického spracovania hry sú efekty. Efekty zbraní a predovšetkým svetelný meč sú naozaj veľmi pekné. Výborné sú animácie postáv v samotnej hre a hlavne počas súbojov so svetelnými mečmi, aj keď sa občas objavujú nejaké tie chybičky, je to naozaj akčná slasť pre diváka. Ale to tu nemusím rozpisovať, pretože vačšina z vás to pozná z predchádzajúceho dielu. Čo ale iste poznáte z predcházajúceho dielu, je značné kŕčovitá animácia postáv počas video sekvencií (mám na mysli tie enginové), tá bohužial zostala aj v Jedi Academ.

Interface: 9 / 10

Čo sa týka rýchlosti pohybovania sa v menu a jeho designu, je na tom hra veľmi podobne ako predtým. Menu je neutrálne, a dá sa povedať, že celkom prehľadné. Veľmi velkým plusom je interface v samotnej hre. Nemám teraz na mysli HUD, ale možnosť si pozrieť všetky kombá a triky, ďalej sa rýchlo dostanete ku všetkým informáciám o zbraniach a silách, čo ocenia najmä začiatočníci.

Hrateľnosť: 8 / 10

Hrateľnosť je naozaj vynikajúca, súboje sú skutočnou extázou pre akcie chtivých hráčov, príbeh je podobne ako predtým veľmi pútavý a zaujímavý. No a možnosť si na konci vybrať temnú či svetlú stranu, je niečo skvelé. Je to naozaj všetko super skvelé, až na pár drobností, ktoré mi dosť vadili. V prvom rade je to fakt, že prvé dve epizódy hráte s jedným mečom a až potom dostanete na výber buť Saber Staff alebo Dual Sabers. Keď si vyberiete jedno, druhé už nikdy neuvidíte, čo je chyba. Nebolo by od veci, keby to bolo rozdelené tak, že na každú časť hry, by ste mali jeden typ meča. Ako som hovoril, hra je veľmi bohatá na súboje so Sithmi (poprípade aj s Jedi rytiermy ak sa dáte na temnú stranu). Hlavne ku konci hry ich tam bolo až toľko, že ma po čase začali nudiť a bral som ich len ako nutnosť, poprípade som ich jednoducho párkrát obišiel.

Multiplayer

Hra samozrejme podporuje dnešné štandardy, ako možnosť hrať po LANe a Internete. Multiplayerová časť hry sa sústredí najmä na šermiarské súboje. Máte možnosť si kompletne nastaviť svoju postavu od typu meča až po sily. Čiže to isté ako predtým. Okrem toho pribudol aj veľmi zaujímavý siege mód, vzdialene pripomínajúci Team Fortress, alebo Day of Defeat. Na začiatku si môžete vybrať, na ktorú stranu sa pridáte, potom si vyberiete jednu zo špecializácií (Scout, Assault, Jedi... ). Každá zo strán ma inú úlohu, ktorú keď chce vyhrať, musí splniť. Číselne hodnotiť multiplayer nebudem, keďže som ho proti skutočným luďom nemal možnosť vyskúšať.

Zvukové efekty: 8 / 10

Tie takmer kompletne Jedi Academy zdedil po svojom predchodcovy. Rovnako kvalitné sú zukové efekty ako aj hovorené slovo.

Hudba: 10 / 10

No aká iná može byť hudba v Star Wars než dokonalá. Samozrejme, že nás hráčov autori neochudobneli o žiadnu z geniálnych melódií tejto série, ktoré má rád snáď každý.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

A.I. je pomerne kvalitná, najmä čo sa týka ostatných jediov a sithov, ktorý veľmi efektívne využívajú sily, kombá a podobné finty, nie však na úkor obtiažnosti. Takže súboje sú zaujímavé, ale za to nie sú nočnou morou. A.I. dostáva ranu pod pás len niekedy. Spomeniem najmä súboje nad priepasťami, poprípade na mostoch, kde sa občas stáva, že nepriatelia si to skrátka rozmyslia a zvolia radšej rýchlu smrť skokom z výšky. Druhou kapitolou je jeden level, v ktorom sa preháňate na vznášadlách. V tomto leveli A.I. dostáva skutočne zabrať, a samovraždy nepriateľov spôsobom naraz v plnej rýchlosti do steny, sú na dennom poriadku. Obtiažnosti nie je čo vytknúť. Na výber máte 4 stupne a ten pravý si nájde určite každý. Taktiež možnosť vynechať 1z 5 misií tejto kategorí len nahráva.

Záverečný verdikt: 8 / 10

A je tu konečne záver, teším sa z toho, pretože si konečne možem ísť niečo zahrať a určite ste radi aj vy, že ste sa konečne cez tie “drísty” prečítaly až na koniec, a ste hádam o niečo múdrejší. Jedi Academy je hra veľmi zábavná a veľmi chytľavá. Keď vás Jedi Outcast zaujal, zaujme vás aj táto hra.