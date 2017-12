Prvá recenzia Siemens SX-1 na Slovensku

Podarilo sa nám takmer nemožné - testovali sme pre vás ako jediný server na Slovensku vlajkovú loď spoločnosti Siemens - smartphone SX-1. Aké sú naše prvé dojmy?

13. okt 2003 o 16:00 Marián Pavel - SME online

Keď Siemens vo februári tohto roku prezentoval svoju vlajkovú loď – smartphone s označením SX1, vzbudil veľký ohlas. V prvom rade doteraz takýto telefón v portfóliu spoločnosti Siemens chýbal, v druhom rade zaujal tým, že v porovnaní s konkurenciou je nabitý množstvom funkcií a pozornosť právom vzbudil aj elegantný príťažlivý dizajn.

Smartphone má vo svojej ponuke takmer každý významný výrobca mobilných telefónov. Priamym konkurentom Siemensu SX1 bude Nokia 6600, no zároveň bude vhodným ekvivalentom pre menej náročných záujemcov o Sony-Ericsson P800/P900 a Nokiu 9210.

Vývoj smartphone je náročný – keďže tieto telefóny väčšinou predstavujú výkladnú skriňu výrobcu, musí im venovať náležitú dávku pozornosti a na trh uviesť dokonale vyladený a funkčný telefón. To je tiež dôvod, prečo Siemens nedodržal pôvodne avizovaný termín uvedenia september 2003. Na západné trhy sa táto novinka teda dostane s najväčšou pravdepodobnosťou v novembri a na Slovensku ju na pultoch predajní uvidíme najskôr v januári 2004.

Nám sa však podarilo získať testovaciu vzorku telefónu, aby sme vám mohli priniesť prvé dojmy. Aj keď ešte mnohé funkcie neboli prístupné, už dnes môžeme prehlásiť, že SX1 spôsobí konkurencii riadne vrásky na čele.

Dizajn a klávesnica

Siemens má veľmi vyspelé dizajnové centrum a posledné dva roky produkuje telefóny s príťažlivým a funkčným dizajnom. SX1 nadväzuje na túto tradíciu, i keď prináša celkom nové prvky. Siemens ako jeden z prvých reaguje na nový ergonomický trend užívateľov mobilných telefónov – písanie na klávesnici mobilu s dvomi palcami. Telefónu preto dominuje klávesnica, ktorá má umiestnené klávesy v rade pod sebou na okrajoch veľkého farebného displeja.

Pod displejom sú umiestnené funkčné klávesy, ktoré sú vďaka veľkorysému priestoru príjemne veľké a dobre sa ovládajú aj užívateľom s veľkými alebo hrubými prstami. Nový koncept klávesnice je však predsa len trocha priodvážny – chce to naozaj silný zvyk preorientovať sa z klasicky riešeného telefónu na túto novinku. Nové riešenie určite nesadne každému a Siemens by mal možno práve preto uvažovať o externej klávesnici (veľmi podarenú dodáva k svojim mobilom napríklad Alcatel).

Dizajn telefónu je striedmy – oblé okraje vhodne dopĺňajú ostro zarezané klávesy. Na pravom boku telefónu nájdeme iba dve klávesy pre rýchle spustenie fotoaparátu/kamera a zvukového záznamníku. Na ľavom boku je šachta pre pamäťovú kartu. Vo vrchnej časti je len infraport a v spodnej časti konektor napájania a dátového kábla.

Kryt telefónu tvorí plast, zvolená kombinácia farieb vyzerá dobre.

Ovládanie

Telefón sa ovláda päťsmerovým joystickom a siedmimi funkčnými klávesmi. Joystick je klasickej konštrukcie, je mierne vystúpený a veľmi tuhý. Na naše prekvapenie je celkom presný (s týmto typom joystickom nemáme dobré skúsenosti).

Pod joystickom je klávesa pre spustenie menu telefónu.

Telefón pracuje na operačnom systéme Symbian, takže má charakteristické dve funkčné klávesy na voľbu a potvrdenie akcie. Nechýbajú dve štandardné klávesy pre prijatie a ukončenie hovoru. Pod nimi sú ďalšie dve klávesy – prepínač textového režimu a tlačidlo „C“ na mazanie.

Displej

V modeli SX1 nájdete kvalitný TFT displej (porovnateľný s konkurenciou) s rozlíšením 176 x 220 bodov a zobrazením 65.000 farieb. Displej je jasný, ostrý a zobrazuje živé farby. Je zapustený v tele telefónu, pred poškriabaním ho chráni sklo krytu.

Menu telefónu

Ako sme už spomenuli, telefón pracuje s operačným systémom Symbian Series 60 vo verzii 1.2.2, ktorý Siemens vyvíja spoločne s Nokiou a Sony-Ericsson. Systém má veľmi podobné znaky s novou Nokiou 3660, Siemens zmenil grafiku a pridal niekoľko noviniek. Siemens u nás boduje s dokonale graficky prepracovaným prostredím a veľmi peknými ikonami. Tie možno štandardne prepínať v dvoch režimoch nastavenia – vedľa seba a pod sebou a ľubovoľne ich presúvať.

Podľa našich informácií je operačný systém na niekoľko detailov zhodný so systémom, ktorý používa Nokia 7650/3650/3660. Siemens na rozdiel od Nokie použil rýchlejší procesor (Nokia 104 MHz, Siemens 130 MHz). Rýchlejší procesor síce priniesol problémy s vyladením softvéru (preto pravdepodobnej aj mešká uvedenie na trh), no pre užívateľa má spolupráca s Nokiou aj výhody – na SX1 bude kompatibilná naprostá väčšina aplikácií a hier pre Nokie 7650/3650/3660.

Funkcie

Siemens SX1 má niekoľko tzv. killer aplikácií. V telefóne nájdete VGA fotoaparát s rozlíšením 640x480 alebo 160x120 bodov a 4-násobným zoomom a videokameru 3GP, 176x144 (15 snímkov za sekundu, kamera dokáže nahrať minútové video so zvukom, bez zvuku neobmedzene dlhé). K dispozícii sú ďalšie multimediálne aplikácie: stereo MP3 prehrávač, stereo FM rádio s pamäťou na 6 rozhlasových staníc a videoprehrávač formátov MPEG4, 3GP, RM.

Priamo v telefóne sme našli dve aplikácie Image Fun (úprava obrázkov), pvCamcorder (nahrávanie videa) a tri hry – TypeGun (na trénovanie písania na klávesnici), Sitris (Tetris s rozšírenými možnosťami hrania – ľubovoľné pozadie, podpora multiplayer módu cez Bluetooth) a Mozzies. Tu sa musíme zastaviť. Po celý rok sme nenašli aplikáciu, ktorá by nás nadchla tak veľmi, ako Mozzies. O čo ide? Siemens prichádza s neuveriteľne originálnym konceptom hry, v ktorej sa využíva digitálny fotoaparát. Prostredníctvom jeho hľadáčika sa v hre sníma reálne pozadie, v ktorom lietajú komáre. Pohybom telefónu vo vzduchu na ne mierite zameriavačom a stlačením joysticku ich zostreľujete.

Je to jednoduché a neskutočne efektné – hra pobavila každého, kto ju videl a zahral si ju.

V telefóne sú k dispozícii aj manažérske aplikácie: kalendár s denným, týždenným a mesačným zobrazením, organizér, úlohy, poznámky, hlasový záznamník, kalkulačka, prevodník meny (všetko zhodné aplikácie s telefónmi Nokia, no v Siemense je ich členenie prehľadnejšie).

Okrem SMS telefón pracuje aj s MMS a podporuje e-mail (POP3, IMAP4 a SMTP).

Štandardom je prehliadač xHTML, WAP 2.0 a GRPS triedy 10. Telefón možno prepojiť s inými zariadeniami cez infraport alebo bluetooth.

Personalizačné funkcie sú skôr priemerné – iba 16-tónové polyfonické zvonenia našťastie dopĺňa podpora formátu wav, v telefóne si možno nastaviť farebné profily (predinštalované sú však nevýrazné), obrázok na pozadí či screensaver.

V porovnaní s konkurenčnými telefónmi so Symbianom Series 60 má SX1 navyše dve aplikácie, ktoré sa inak predávajú komerčne: File Manager a World Clock. File Manager slúži na browsovanie v adresárovej štruktúre telefónu (bohužiaľ, oproti iným komerčne predávaným verziám neumožňuje pokročilý prístup do systémových adresárov). World Clock zobrazuje tri svetové časy, no predovšetkým umožňuje pokročilé nastavenia budíka (klasická funkcia Budík v telefóne je na základnej úrovni – budík v určený čas zazvoní. Žiadne opakovanie, žiadne nastavenie dní...).

Nuž a napokon musíme povedať, že Siemens sa poučil z chýb konkurencie a internú pamäť telefónu (16 + 4 MB) možno rozšíriť externou MMC kartou až do veľkosti 512 MB.

Fotoaparát

Fotoaparát v SX1 poskytuje VGA štandard 640 x 480 bodov. V porovnaní s Nokiou 7650 ponúka veľmi podobnú aplikáciu, no namiesto podpory fotografovania v šere umožňuje SX1 fotiť v troch formátoch. Fotografie sú vďaka kvalitnejšej optike citeľne lepšie, no prepálené. Predpokladáme však, že do uvedenia ostrej verzie na trh výrobca optiku a jej nastavenie ešte doladí. Ak tak urobí, SX1 bude robiť v porovnaní s konkurenciou robiť veľmi kvalitné ostré fotografie (viď náhľad - vľavo Nokia 7650, vpravo Siemens SX1).

Batéria

V SX1 nájdete batériu Li-Pol 1000 mAh. Vzhľadom k vývojovej verzii telefónu nemôžeme hodnotiť jej výdrž, no podľa parametrov by mala batéria vydržať približne 400 hodín v pohotovostnom režime a 6 hodín hovoru.

Celkové hodnotenie

Siemens SX1 je po dlhom čase telefón, ktorý vnáša na trh nový impulz. Vychádzajúc z obmedzení operačného systému Symbian Series 60 nedokáže poskytnúť výrazne odlišné funkcie alebo inovácie, ako konkurencia, no Siemens aj tak dokazuje, že s ním treba rátať aj v segemente tzv. smartphone, teda inteligentných telefónov. Inovatívny dizajn, zatiaľ najlepšia hra aká bola v mobilnom telefóne uvedená i kvalitný displej a fotoaparát na nás urobili veľmi silný dojem. Ak Siemens príliš nenadsadí cenu, jeho SX1 bude mimoriadne úspešný mobil. Má na to všetky predpoklady.