Siemens predstavil svoj druhý 3G telefón - U15

Spoločnosť Siemens Information and Communication Mobile (Siemens Mobile) uviedla dnes vo Viedni na trh 3G telefón vybavený množstvom funkcií – U15.

9. okt 2003 o 20:30 Marián Pavel - SME online, FOTO - SME ONLINE

Je to jeden z prvých mobilných telefónov, ktoré ponúkajú video telefonovanie a súčasne aj video/audio streaming. Je vybavený multimediálnymi funkciami ako je video nahrávanie, obrazové a video správy a prehrávač MP3.



Siemens pripravuje 3G mobily spoločne s Motorolou - a je to tak aj v prípade U15, ktorý využíva základ modelu Motorola A835. Siemens však zvolil vlastný charakteristický dizajn (na obrázku je Siemens vľavo).

Siemens U15 je vybavený dvoma VGA fotoaparátmi a trojnásobným digitálnym zoomom, vďaka ktorým ho možno využívať na videokonferencie. Oba fotoaparáty sú umiestnené oproti sebe spredu a zozadu.

Pre biznis zákazníkov, ktorým je táto novinka v počiatkoch budovania 3G sietí určená sa veľmi hodí podpora všetkých dostupných mobilných sietí - W-CDMA/FDD, GSM 900/1800/1900.

V telefóne je bohaté aplikačné vybavenie - predovšetkým pamäť s kapacitou 64 MB, prehrávač MP3, video-streaming MPEG4, video rekordér, zvukový záznamník, fotoaparát s rozlíšením 640 x 480 bodov, e-mailový klient, manažérske funkcie ako kalendár, organizér, všetko s pokročilou podporou synchronizácie s PC.

Za pomoci Java sa dajú stiahnuť, vymieňať a zdieľať nové aplikácie tak, aby bol U15 šitý na mieru požiadavkám používateľov. Siemens Mobile poskytuje tiež 3 predinštalované programy vrátane hier „ANNO 1503“ a „Worldmate“ vo verzii pre mobilné telefóny. Programy poskytujú informácie o svetových časových pásmach, aktuálne predpovede počasia a mapy.

Doplnkové príslušenstvo telefónu U15 zahŕňa náhlavnú súpravu Bluetooth pre bezdrôtovú komunikáciu a stereo slúchadlá pre vysokú kvalitu zvuku. Pre ešte väčšie pohodlie Siemens ponúka aj praktickú stolovú nabíjačku, dátový kábel USB, nabíjačku do auta, cestovnú nabíjačku a batériu Li-Polymer 800 mAh.

Zatiaľ čo predchodca U15 s označením U10 sa na komerčný trh nedostal a slúžil predovšetkým na testovanie 3G sietí, telefón Siemens U15 sa bude predávať na UMTS trhoch (Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko a Veľká Británia) od novembra 2003.

Dojmy z tlačovky

Siemens však na tlačovej konferencii prostredníctvom CEO Siemens Mobile Rudiho Lamprechta odmietol prezradiť, koľko mobilných telefónov tretej generácie už vyrobil a za akú cenu ich ponúka operátorom. Ubezpečil však novinárov, že Siemens sa mieni stať lídrom v poskytovaní 3G technológií.

Novinku od Siemensu sme mali možnosť vyskúsať v praxi na prezentácii vo Viedni. Telefón je citeľne menší a tenší ako jeho predchodca, úsporu cítiť aj na váhe. Dizajn sa prispôsobil korporátnemu rukopisu Siemensu. Telefón má kvalitný veľký displej s vysokým rozlíšením. Jeho menu je vo veľmi peknom grafickom prostredí, je prehľadné a dobre sa prostredníctvom tuhého joysticku ovláda. Operačný systém si údajne Siemens vyvinul sám, má rýchle odozvy, no v testovanom modeli bol ešte mierne nestabilný (padalo nám napríklad spustenie videosúboru v telefóne).

Podpora MPEG4 zaručuje prenos kvalitného obrazu - my sme v telefóne sledovali aktuálny videoklip Christiny Aquileiry a kvalita obrazu bola podstatne vyššia ako pri aktuálnych prenosoch v sieti GSM.

Napriek celkovému dobrému dojmu nám stále v telefónoch tretej generácie chýba čosi navyše, čím by sa výrazne odlišovali od súčasných GSM telefónov. Pravda, prenos dát rýchlosťou 368 kbit/s, kvalitné videoprenosy a videohovory sú dostatočne silným lákadlom, no všetky tieto funkcie má užívateľ aj v telefónoch GSM i keď s horšou kvalitou. Namieste je teda otázka, čo by malo byť tým hlavným ťahákom, ktorý odláka užívateľov sietí GSM do sietí UMTS. Ponúkané technológie totiž zatiaľ k životu nevyhnutne nepotrebujeme...

Rudi Lamprecht prezentuje nový model U15 na celosvetovom uvedení vo Viedni.

Pohľad spredu.

Pohľad zozadu.

Detail displeja.

Detail klávesnice.

Prezentácia modelu s modelkami.