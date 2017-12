Minister Jozef Macejko si želá výberové konanie čo najskôr

Priestor pre tretieho operátora mobilovej komunikácie na Slovensku je otvorený. Predminulú stredu vláda prerokovala a schválila materiál Návrh základných podmienok na vypísanie výberového ...

17. sep 2001 o 15:47

Priestor pre tretieho operátora mobilovej komunikácie na Slovensku je otvorený. Predminulú stredu vláda prerokovala a schválila materiál Návrh základných podmienok na vypísanie výberového konania na poskytovanie mobilových telekomunikačných služieb v pásmach GSM a UMTS predložený ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozefom Macejkom. Materiál stanovuje stratégiu zavádzania univerzálneho mobilového telekomunikačného systému UMTS na Slovensku a navrhuje vypísať výberové konanie na udelenie licencií v pásmach GSM a UMTS tak, aby licencie na poskytovanie služieb v týchto pásmach mohli byť vydané v prvom polroku 2002. UMTS predstavuje takzvanú tretiu generáciu mobilových sietí. Oproti sieťam druhej generácie (GSM) prinášajú oveľa vyššie prenosové kapacity, ktoré v praxi umožnia napríklad rýchlejší prístup na internet cez mobilové siete.

Minister Macejko najneskôr do konca mesiaca požiada predsedu TÚ SR o vypísanie výberového konania. Ministerstvo navrhuje udeliť celkovo tri celoplošné licencie UMTS. Podľa zákona o telekomunikáciách budú licencie udelené na 20 rokov. Rezort odporúča vypísať výberové konanie formou súťaže krásy do konca roku 2001. V prvom polroku 2002 by ho mali vyhodnotiť. Víťaz súťaže dostane licencie na prevádzkovanie siete GSM 900, GSM 1 800 a UMTS. Zvyšné dve licencie na prevádzkovanie sietí UMTS ponúknu obidvom existujúcim operátorom za rovnakú cenu. Udelením tretej licencie vstúpi na telekomunikačný trh v SR tretí poskytovateľ mobilových telekomunikačných služieb. Bude potrebné čiastočne eliminovať jeho nevýhodné postavenie. Ide o to, že súčasní poskytovatelia mobilových telekomunikačných služieb už majú pozíciu na telekomunikačnom trhu a budú môcť využívať časti infraštruktúry už vybudovanej siete, ako sú napr. anténne stožiare pre budovanie siete UMTS. Rezort preto odporúča, aby tretí poskytovateľ súčasne dostal aj licencie na prevádzkovanie mobilových verejných telekomunikačných sietí v štandarde GSM v pásmach 900 MHz a 1 800 MHz.

UMTS frekvencie sú v súčasnosti obsadené armádou, preto vláda v máji schválila materiál, v ktorom nariadila armáde postupne uvoľniť frekvenčné pásmo pre UMTS a GSM licencie. Tento krok je podľa ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozefa Macejka podmienený zabezpečením navigačných a radarových systémov pre iné frekvencie. Keďže zmena armádnych systémov stojí nemalé finančné prostriedky, MDPT SR predpokladá, že zmeny budú financované z výnosu za licencie. Aj z toho dôvodu chceme súťaž vypísať čo najskôr," uviedol minister Macejko.