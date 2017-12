SARS je asi „ušitý“ iba pre Číňanov

9. okt 2003 o 0:00

Taiwanskí vedci zrejme vyriešili záhadu, prečo smrteľná infekčná choroba SARS vyčíňala v lete najmä medzi obyvateľmi juhovýchodnej Ázie a ázijskou menšinou v Kanade. Ich náchylnosť na komplikácie pri tejto zákernej chorobe, ktorá pripravila o život viac ako 800 ľudí a zasiahla ďalších 8400, má podľa nich na svedomí jediný variant génu pre antigén bielych krviniek, ktoré sú súčasťou imunitného systému. Tento génový variant produkuje proteín s názvom HLA-B 4691, a práve on sa podľa zistení taiwanských vedcov stal hlavnou príčinou smrteľných komplikácií pri chorobe. Povedala to pre New Scientist Marie Linová, vedúca štúdie z Taipei‘s Mackay Memorial Hospital.

Zaujímavé je, že u pôvodných obyvateľov Taiwanu, rovnako ako napríklad u Európanov, sa táto génová kombinácia prakticky nevyskytuje. Jej nositeľmi sú migranti z juhočínskych oblastí Guang-dong a Fu-jian, ktorí sa na Taiwan prisťahovali v uplynulých stáročiach. Práve oni boli najčastejšími obeťami choroby.

Sami taiwanskí vedci však upozorňujú, že výsledok ich štúdie treba ešte znovu overiť. Kladný výsledok by priniesol relatívne dobrú správu pre zvyšok sveta. Súčasne by však neznamenal, že by trebárs všetci Európania boli proti tejto chorobe imúnni. Jednou z prvých obetí SARS bol taliansky lekár Urbani, ktorý ako prvý nahlásil vznikajúcu epidémiu Svetovej zdravotníckej organizácii. Preto ešte lepšou správou je, že kanadskí vedci z McMaster University v Hamiltone (Ontario) značne pokročili v príprave vakcíny proti SARS. Tím Jacka Gauldieho podľa časopisu New Scientist už pripravuje jej skúšky na zvieratách.

(ač)