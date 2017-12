Vibrácie zlepšujú stabilitu

Písmo: A - | A + 0 Americkí vedci zistili, že vibrujúce vložky do topánok by mohli pomôcť udržiavať stabilitu najmä starším ľuďom a ochrániť ich pred bolestivými a nebezpečnými pádmi. Ukázali to pokusy na pätnástich mladých a dvanástich starších ľuďoch, ktoré urobili na Boston University a Harvard Medical School. Referoval o nich odborný britský časopis Lancet. Dobrovoľníci stáli so zatvorenými očami a pripaženými rukami na gélových podložkách s malými vibračnými diskami, spojenými s batériami. Dostávali rôzne úlohy, pri ktorých museli udržiavať rovnováhu. Ako povedal pre agentúru AP šéf projektu James Collins, profesor biomedicíny na Bostonskej univerzite, mladým vibrácie tiež pomohli, ale zvlášť viditeľné zlepšenie v udržiavaní rovnováhy ukázali starší ľudia. Stabilitu nášho tela má na starosti nervový systém. Keď sa človek nakláňa alebo padá na jednu stranu, tlak na toto chodidlo sa zvyšuje a nervový systém automaticky výkyv vyrovná. Táto schopnosť sa však s pribúdajúcimi rokmi zhoršuje, pretože sa oslabuje prepojenie medzi chodidlom a neurónmi. Okrem veku to majú na svedomí choroby ako cukrovka alebo mozgová porážka. Terapeutický efekt vibrácií je založený na paradoxnom poznatku, že v prostredí preplnenom hlukom sú práve jemné zvuky pre organizmus dobre rozpoznateľné, a preto na ne reaguje. „Hluk v určitých situáciách môže aj pomáhať,“ komentuje to Collins. Teraz stoja pred vedcami a technikmi dve úlohy. Po prvé, preveriť výsledky z Bostonu na väčšej skupine ľudí. A po druhé, začať vyvíjať vibrujúce vložky do topánok, ktoré by boli dostupné pre každého. Zatiaľ na trhu, samozrejme, nie sú. Okrem starších ľudí by ich privítali atléti, gymnasti alebo ľudia, ktorí musia pri svojej práci udržiavať rovnováhu. (ač)