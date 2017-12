Nokia 3200: zvláštny dizajn, no veľa fajn funkcií

Ako prví na Slovensku vám prinášame preview novinky – Nokie 3200. Tento mobilný telefón sa nám dostal do ruky ešte v testovacej verzii, napriek tomu vám môžeme priniesť naše prvé dojmy.

8. okt 2003 o 18:10 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Nokia 3200 zaujme na prvý pohľad veľmi netradičným dizajnom. Vychádza z tvaru i rozmerov staršej Nokie 3210, no na prvý pohľad šokuje netradičnou klávesnicou. Zatiaľ čo Nokia 3100 má klávesy spojené kaskádovito v jednom riadku, v Nokii 3200 išli dizajnéri do extrému a vytvorili akýsi hybrid. Klávesnicu tvoria pretiahnuté elipsy, v ktorých sú spojené dve pod sebou uložené klávesy. Pre výber čísla alebo príkazu musíte stlačiť vrchnú alebo spodnú stranu klávesy.

Netradične je riešený aj kryt telefónu – zdá sa, že Panasonic svojím nápadom vytvoriť si kryt telefónu z papiera inšpiroval aj Nokiu. Zatiaľ čo v staršom Panasonicu GD-67 si môžete vystrihnúť podklad zadného krytu, Nokia zašla ešte ďalej a z papiera si môžete vytvoriť podklad pod priehľadný kryt spredu aj zozadu. Neľakajte sa vystrihnutej klávesnice – Nokia k telefónu dodáva špeciálny prípravok, ktorým kryt vystrihnete.

Musíme však podotknúť, že manipulácia s plastovým krytom je pomerne ťažká. Začína sa nešikovným uzáverom, ktorým sa zložito otvára zadný kryt a končí sa odklopením predného krytu, na ktorý musíte použiť hrubú silu. Po odklopení krytu vám na stole ostane doslova ohlodaný telefón s odnímateľnou gumovou klávesnicou, pod ktorou sa ukrýva elektronika doplnená efektne oceľovo svietiacimi diódami.



Boky telefónu sú riešené striedmo – nie sú na nich žiadne ovládacie tlačidlá. Na ľavej strane je zvláštne riešený otvor reproduktora, ktorý je čiastočne prekrytý plastom. Ak prstom pritlačíte na malé otvory, zvuk zvoniaceho telefónu dokonale utlmíte. Má to svoje výhody aj nevýhody – telefón nemusíte počuť keď potrebujete a na druhej strane, ak vám náhodou začne zvoniť na nevhodnom mieste, môžete zvonenie veľmi rýchlo stlmiť, kým nájdete príslušný príkaz na vypnutie zvonenia v menu.

Vo vrchnej časti telefónu je tradičné tlačidlo na vypnutie a zapnutie a otvor na šnúrku. V spodnej časti dominuje pop-port a konektor napájania.

Ovládanie

Telefón sa ovláda prostredníctvom štvorsmerového tlačidla a štyroch funkčných tlačidiel spojených do dvoch elíps. Tlačidlá sú preliačené dovnútra a majú výrazne vymedzený okraj. Celé ovládanie v nás vyvolalo rozpaky. Určite si však svojich priaznivcov nájde.

Displej

V telefóne je už tradične kvalitný displej s rozlíšením 128 x 128 bodov a zobrazením 4096 farieb, ktorý Nokia montuje do všetkých modelov uvedených v tomto roku. Rovnaký displej nájdete napríklad v modeli 3100 alebo 6800. Je ostrý, dobre čitateľný a rovnomerne podsvietený.

Menu telefónu

Menu telefónu prekvapuje, aj neprekvapuje – na prvý pohľad ide o operačný systém Series 40, použitý v nových Nokiách radu 3xxx, 6xxx. Ľahko sa ovláda, je prehľadné a logické. Po bližšom zoznámení však zistíte, že Nokia v systéme urobila niekoľko zmien. Najvýznamnejšou je možnosť prepnúť zobrazenie menu buď do textovej verzie s príkazmi zaradenými pod sebou alebo ako ikonky (tzv. grid zobrazenie) v štýle Symbianu Series 60. Rovnaká funkcia je aj v modeli 7250i.

Funkcie

Nokia 3200 je doslova nabitá funkciami a to aj napriek tomu, že ju výrobca uvedie v kategórii low-end. Začneme veľmi milým doplnkom – zabudovanou lampičkou, ktorú aktivujete dlhým stlačením štvorsmerového tlačidla smerom hore. Je to mimoriadne praktický doplnok ak si potrebujete prisvietiť v tmavých miestnostiach.

V telefóne je integrovaný fotoaparát CIF s rozlíšením 352 x 288. Fotoaparát pozná tri úrovne kvality fotografie, fotí v troch režimoch (standard, portrét, nočný) a má samospúšť. Obrázky možno uložiť do predvoleného adresára a poslať ich buď cez infraport alebo MMS.

Atraktívne bude určite aj zabudované FM rádio, ktoré sa dá nastaviť aj ako budíček.

Ďalšou výbornou funkciou sú časovateľné profily – cez deň si môžete načasovať hlasný profil, v noci sa vám automaticky zapne tichý profil a ráno sa zas prepne na hlasný. Túto funkciu nenájdete štandardne ani vo vyšších modeloch s vyspelejším operačným systémom Symbian (dá sa však doinštalovať ako platená aplikácia) o konkurencii nehovoriac.

V telefóne je aj kalendár s mesačným, týždenným i denným zobrazením a možnosťou zápisu úloh a kalkulačka. Ďašie Java aplikácie možno stiahnuť z webu.

V telefóne je aj záznamník zvuku doplnený funkciou handsfree.

Tradične je Nokia 3200 personalizovateľná ako to len ide – či už kvalitnými polyfonickými zvoneniami, alebo farebnými témami s nápaditými wallapermi. Milo nás prekvapila drobnosť – wallpaper dokonale farebne ladil s predvoleným papierovým krytom.

Pamäť telefónu obsiahne 255 kontaktov, 50 SMS, na MMS a multimediálny obsah by malo byť k dispozícii až 2 MB (to však zatiaľ nie je potvrdená oficiálna informácia).

Telefón podporuje Java hry a aplikácie. Komunikačné funkcie sú tiež nadštandardné – WAP 2.0, xHTML browser, podpora JPEG/PNG, GPRS triedy 10 a hlavne veľké prekvapenie – podpora technológie EDGE, ktorá umožňuje v sieti GSM prenos prostredníctvom GPRS s rýchlosťou až 118 kbit/s. Tak ako väčšina Nokií aj 3200 podporuje prenos dát HSCSD.

Cez Pop-port možno k telefónu pripojiť ďalšie doplnky.

Batéria

V testovacej verzii telefónu bola Li-Ion batéria s kapacitou 780 mAh. Podľa výrobcu by mala vydržať 2 – 4 hodiny hovoru a 12 dní v pohotovostnom režime. Keďže sme mali k dispozícii testovaciu verziu telefónu, jeho výdrž nehodnotíme.

Celkové hodnotenie

Nokia 3200 je, pravdupovediac, veľmi zvláštny dizajnérsky experiment. Nás nové tvary vôbec nepresvedčili, pôsobili na nás skôr odpudivo. Čo nás však dokonale presvedčilo, bola funkciami nabitá výbava. Ak sa bude Nokia 3200 skutočne v cenovej hladine low-end telefónov, nepochybne sa máme na čo tešiť. Novinka by mala na slovenský trh doraziť do konca tohto roka a mala by sa objaviť aj v ponuke dotovaných telefónov oboch operátorov.



Po odobratí krytu ostane predná časť s krytom elektroniky a výraznými diódami s oceľovo bielou farbou.

Klávesnica sa na kryt elektroniky len priloží.

Zabudované svetielko je prekvapujúco ostré a dobre poslúži ako núdzové osvetlenie.

Nové usporiadanie menu v telefóne.

V Nokii pribudla nová hra Virtual Me.

Ukážky z hry Virtual Me.