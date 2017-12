Vianočné novinky zo Sony - majitelia PS2ky, tešte sa!

Sony okrem toho, že vyrába najúspešnejšiu hernú konzolu, patrí aj medzi najväčších vydavateľov hier na svete. A prečo to nepriznať, zároveň aj najlepších. Pozrime sa teda na vianočný line-up tejto spoločnosti. Nájdete tu novinky o Ratchet & Clank 2, WRC 3

8. okt 2003 o 9:42 Richard Frida

EyeToy: Groove

Ani nie pol roka po uvedení celosvetovo ocenenej tanečnej hry EyeToy (recenzia) využívajúcej USB kameru pre PS2, prichádza jej špecializované pokračovanie. Zatiaľ čo prvý diel ponúkal rôzne druhy herných žánrov, táto hra nazvaná EyeToy: Groove je v podstate čisto tanečný titul. Na výber budete mať 25 skladieb obsahujúcich hity napríklad od Madonny, Misteeq, Sister Sledge, The Jackson 5 a mnohých ďalších. Okrem toho bude hra hodnotiť vašu celkovú tanečnú kreáciu, hru tela a počet spálených kalórií. A pokiaľ som dobre počul, tak má obsahovať aj “milosrdný mód” pre také nemehlá, ako som ja. Takže zabaví sa naozaj každý.

WRC 3

Stáva sa už pekným pravidlom, že okolo vianoc prichádza na trh hra, ktorá ako jediná dokázala pokoriť Gran Turismo 3 – samozrejme iba v jeho rally časti. Prichádza hra, ktorá sa môže pýšiť takýmto honosným názvom: WRC 3 – The Official Game of the FIA World Rally Championship. Čo nám sľubuje tohtoročný prírastok? Je toho naozaj požehnane. Rozhodne prvé, čo si podľa tvorcov všimneme, má byť ešte prepracovanejšia grafika. Pribudnú lepšie modelované postavy jazdcov, okolia, povrchov vozoviek, budovy a stavby v krajine (napr. mosty a tunely). Vodné a snežné efekty majú byť taktiež prepracované a dočkáme sa aj efektnejších deformácií karosérie. Okrem toho má mať hra prepracované chovanie divákov a má ponúknuť jazdcom – nováčikom, absolvovanie autoškoly. Tým samozrejme všetky vylepšenia nekončia. Ako to nakoniec dopadne sa dozvieme až na vianoce, ale myslím si, že je na čo sa tešiť.

Ratchet & Clank 2: Locked and Loaded

Minuloročná plošinovka roka sa zákonite dočká pokračovania. My sa jej samozrejme budeme onedlho venovať podrobnejšie v špeciálnom preview, ale aspoň dovtedy vám ponúkam zopár faktov. Svet a hrdinovia sa síce navzdory kompletne prepracovanému pokračovaniu hry Jak and Daxter nemenia, ale okrem toho pribudlo množstvo noviniek. Každá planéta má byť údajne až o 50% rozsiahlejšia ako v prvom dobrodružstve, pribudnú nové vynálelezy, nanotechnológie, dopravné prostriedky a protivníci. Má sa jednať o unikátny mix žánrov ako sú: akčná adventúra, RPG, závody, bojová hra, stratégia a klasická strieľačka. Sám som zvedavý, ako to dopadne, lebo zatiaľ nemáme podrobnejšie informácie, ale ponúkame vám aspoň zopár pekných obrázkov.

My Street

Pod týmto nenápadným názvom sa skrýva najnovšia párty hra určená pre majiteľov PS2. Je to priama odpoveď na podobné tituly, na ktoré sa špecializuje hlavne Nintendo. Bude obsahovať veľké množstvo rôznych spoločenských zábaviek bez násilia a taktiež možnosť zahrať si s kamarátmi cez broadbandové pripojenie - teda pokiaľ žijete v civilizovanej časti sveta. Bohužiaľ, u nás si o takejto vymoženosti môžete zatiaľ nechať iba rozprávať od takých ľudí, ako som ja. Ale našťastie, my sme skromný národ a pomestíme sa aj pri jednom televízore. A tak sa už teraz môžete tešiť, ako to ukážete svojim ratolestiam v čestnom súboji pri My Street.

Destruction Derby Arenas

Tento titul sa už v svojom popise chváli možnosťou on-line hrania cez broadband, ale rovnako ako My Street našťastie ponúka multiplayer aj pre ľudí bez pripojenia k sieti. Táto legendárna séria známa hlavne z klasickej Playstation sa nemá vôbec za čo hanbiť. Celkovo sa počet predaných titulov prehupol cez neuveriteľné číslo 3 milióny kusov a s príchodom tejto graficky a herne vylepšenej verzie, sa číslo iste pohne ďalej. Čo nám po svojom príchode na trh ponúkne? Množstvo monster vozidiel, ktoré budete môcť ľubovoľne zdeformovať až po veľkosť pivnej plechovky, šialené kaskadérske triky a arény plné prekážok, na ktorých si stopercentne vylámete virtuálne zuby. Jedná sa o čistú adrenalínovú akciu, tak prosím nehľadajte v tejto hre nejaký hlbší zmysel. Ale nebojte sa, sám som si overil, že po televíznych novinách najlepšie fungujú na ukľudnenie práve takéto hry. Takže si myslím, že DD Arenas má celkom peknú budúcnosť – aspoň v našej republike.

Ghosthunter

V prehľade noviniek sme sa úspešne dostali až k hre, ktorú osobne tipujem na titul akčná adventúra roka. To čo nedotiahol Primal do bezchybného konca, teraz sľubuje duchárska adventúra od rovnakých tvorcov. Hra s neuveriteľnou grafikou a drsným príbehom nazvaná Ghosthunter. Ocitnete sa v úlohe policajta, ktorý prišiel o kolegyňu a vydáva sa na krížovú výpravu naprieč svetom duchov. Je až po zuby ozbrojený rôznymi zariadeniami a zbraňami na likvidáciu hávede zo záhrobia. Nebude sa však jednať o zábavku typu Casper a kolektív. Najväčšou devízou hry má byť grafika idúca až za hranice PS2 a výrazný “filmový” prístup k hre zahŕňajúci aj kvalitný príbeh. Zatiaľ sa pokochajte peknými a hlavne výrečnými obrázkami a pozorne sledujte naše novinky, lebo k tejto hernej perle sa onedlho vrátime v rozsiahlejšom článku.

Dog’s Life

Úspešne sme dorazili až na úplný záver našich predvianočných noviniek a tým aj k nejpodivnejšej hre tohto roku. Aj keď sme často ako majitelia PS2 konfrontovaní s rôznymi zvláštnosťami, tak toto je učite jedna z najdetailnejšie prepracovaných “podivností”. V Dog’s Life sa doslova a do písmena ocitnenete v koži psa putujúceho celou krajinou späť za svojim pánom. Budete musieť hľadieť na svet cez jeho oči a vžiť sa dokonale do správania týchto štvornohých priateľov človeka. Budete musieť robiť úplne všetko ako ozajstný pes - dokonca aj značkovať teritórium. Na svoju postavu sa budete pozerať z pohľadu tretej osoby, ale hra ponúka aj unikátny mód “Smellovision” kedy sa pozeráte priamo cez oči psa a vidíte vône. Hra má ponúkať viac ako 40 hodín čistého hracieho času, obrovské voľné priestranstvá, množstvo minihier a možnosti zdokonalenia, ktoré z malého šteniatka majú vytvoriť dospelého a zrelého psa. Myslím si, že aj pre ľudí, čo nevlastnia nejakú Čivavu alebo Pitbula, to je určite natoľko zaujímavý titul, že sa s ním radi čoskoro bližšie zoznámite aj na našej stránke.