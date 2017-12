Lord of the Rings: The Return of the King - filmový zážitok v hre

Na to že bola hra The Lord of the Rings: The Two Towers vytvorená podľa filmu, jej herné kvality predčili všetky očakávania. Suverénne ju vysadili na trón v pomyslenom rebríčku kvality hier s námetom Pána prsteňov, kde kraľuje dodnes. Pokračovani

8. okt 2003 o 0:30 Juraj Chrappa

Na to že bola hra The Lord of the Rings: The podľa filmu, jej herné všetky ju na v s e s názvom Return of the King plánuje vysoko nastavenú latku posunúť ešte vyššie.

PC hráči si predchádzajúci diel nemohli veľmi vychutnať (na obrázkoch v recenzii;), pretože vyšiel iba pre konzoly. Napriek tomu, že hra príliš krátka, ponúkala filmovú atmosféru, ktorú sa žiadnej inej LOTR hre nepodarilo navodiť. The Return of the King pôjde v šlapajách svojho predchodcu a ponúkne ešte viac. Našťastie pre PCčkarov sa Electronic Arts uvedomili a hru pripravujú aj pre PC.

The Return of the King je akčná adventúra zameraná na boj skutočne epických rozmerov. Nie je výnimkou, že v jednom levely pobijete aj niekoľko sto nepriateľov. Hra vás pekne prevedie po všetkých najdôležitejších udalostiach tretieho filmu, pretože podľa neho je vytváraná (Electronic Arts vlastnia práva na hry podľa filmov.). V 14 leveloch si z troch príbehových línií môžete vybrať, s kým chcete hrať. Bude to neporaziteľný Gandalf, “teraz už” Biely, brániaci múry Minas Tirithu? Alebo to bude nositeľ Prsteňa, Frodo, a jeho priateľ, Sam, ktorých úlohou je dostať Prsteň do hĺbok Mount Doom? Alebo chcete prežiť príbeh Aragorna, Legolasa a Gimliho? Ak chcete hru dokončiť, zahrať si budete musieť za všetkých.

Každá z postáv má vlastný spôsob boja. Pri kúzelníkovi Gandalfovi si dosýta užijete boj sblízka aj na diaľku. S mečom v jednej a kúzelnou palicou metajúcou ohnivé guľe, v druhej ruke ste pekelne nebezpeční. Novinkou v tejto dosiaľ čiste akčnej hre je boj slabých hobitov. Frodo a Sam sa viac ako na svoje meče, spoliehajú na elfie plášte a tiché zakrádanie. Nech už bojujete za kohokoľvek, celú hru spája jedna vec - nepriatelia majú vždy obrovskú presilu.

Po prejdení časti hry, si každý “odomknutý” level môžete kedykoľvek opäť zahrať s hociktorou zo šiestich hrateľných postáv. Pričom nie je dôležité, či sa v príbehu na tom mieste naozaj nachádzali. Nemáte ich k dispozícii od začiatku, ale ich získavate postupom v hre. Okrem týchto šiestich postáv, sa v hre nachádzajú aj dve tajné (Až tak tajné zasa nie sú, keď vieme, že tam sú...). To že hru budete chcieť hrať aj dlho po dohraní celej príbehovej časti, vám zaručí napr. aj možnosť hry dvoch, kooperatívne na jednom počítači za hociktorú z postáv v ľubovolnom levely. Ako za starých čias na mincových automatoch. Krása!

Hra sa dá ukladať iba po ukončení levelu, čo nasvedčuje na konzolový pôvod. Avšak pri rozsiahlejších leveloch a najmä pred súbojmi s bossmi, majú úrovne aj niekoľko “respawn” bodov, odkiaľ po zabití pokračujete.

Return of the King dokonca obsahuje RPG prvky. V boji sú nepriateľské zabitia hodnotené od fair, cez good, excellent až po perfect. Čím lepšie hodnotenie, tým viac bodov získate. konci každého levelu si za získané body môžete nakúpiť špeciálne útoky, zvýšiť zdravie alebo bojovú silu. Môžete sa rozhodnúť, či vylepšíte len jednu postavu alebo rozdelíte body celému Spoločenstvu. Hra tak získava na hĺbke a posúva sa od obyčajného akčného Béčka na špičkové Áčko.

Ak chcete dnes vytvoriť výnimočnú hru filmu, musíte úzko spolupracovať s filmármi. To vývojári Return of the King robia počas celého vývoja. Do každého levelu vás uvádza ukážka z ktorá plynulo prechádza do akcie. Všetky postavy sú nahovorené filmovými hercami (vraj úplne špičkovo). Animácia hlavných hrdinov je nasnímaná cez motion-capture ich filmových kaskadérov. Medzi levelmi nájdete rôzne bonusy z filmovania, robenia hry a rozhovory s hercami. Vývojárský tím mal prístup ku všetkým kostýmom, rekvizitám a scenáru. Žiadne dvere pred nimi neboli zavreté. Dokonca boli aj priamo pri natáčaní na Novom Zélande.

Ako som už spomínal, Return of the King sa objaví aj na PC. Tomu je prispôsobené ovládanie ako aj grafické spracovanie. Ak nemáte gamepad, môžete pri ní využiť kombináciu myši a klávesnice, ktorá je PC hráčom oveľa bližšia. Grafika je poznačená konzolovým pôvodom a nepatrí medzi súčasnú špičku. Snáď to aspoň sčasti vykompenzuje rozlíšenie do výšky 1600 x 1200.

of the Return King má opäť veľké šance stať sa najlepšou hrou zo sveta Stredozeme. S atmosférou jviac sa približujúcou filmom by ste ju nemali minúť, keď vyjde začiatkom novembra.

P.S. Mimochodom, hru si môte vyskúšať aj sami v tom ingleplayeroom deme.