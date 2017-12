Neveru najčastejšie odhaľujú mobily

Ak ste neverní svojej partnerke alebo partnerovi, najväčší pozor si dávajte na svoj mobilný telefón. Podľa talianskej detektívnej kancelárie Tomponzi Investigations je totiž až 87 percent nevier odhalených práve vďaka stopám zanechaným v mobile. Približne

7. okt 2003 o 22:30 (tb)

polovica podvádzaných partnerov v Taliansku neveru odhalí kontrolou zoznamu prijatých a uskutočnených hovorov v partnerovom telefóne, v ostatných prípadoch v mobile objavia priamo kompromitujúcu esemesku.

Detektívna kancelária neverníkom odporúča, aby po každom telefonáte s milenkou či milencom okamžite zmazali stopy po jej či jeho telefónnom čísle z mobilu a hneď zavolali niekomu, koho pozná aj partner (keby si overoval posledný hovor). Nevyhnutné je tiež okamžite vymazávať aj všetky prijaté esemesky, „vrátane tých najkrajších a najromantickejších“.

Zároveň by si mali podvodníci vopred natrénovať, ako budú reagovať, ak im zavolá milenec či milenka v prítomnosti zákonitého partnera. Vtedy by mali chladnokrvne predstierať hovor s príbuzným alebo kolegom - nemali by sa však uchýliť k príliš priehľadnému triku „Máte zlé číslo“ alebo „Zle vás počujem“.

Taliansko je jednou z „najmobilnejších“ krajín v Európe, penetrácia mobilných telefónov tu dosahuje 92 percent.