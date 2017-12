Ktoré moderné technológie si zaslúžia zaniknúť?

Technológie prichádzajú a odchádzajú – málokto však zostavuje zoznam tých, ktoré by sa mali prestať používať, hoci sa im stále zdanlivo dobre darí. V októbrovom čísle časopisu Technology Review navrhol desať kandidátov na „technológie, ktoré si zaslúžia .

8. okt 2003 o 0:00 (r)

Technológie prichádzajú a odchádzajú – málokto však zostavuje zoznam tých, ktoré by sa mali prestať používať, hoci sa im stále zdanlivo dobre darí. V októbrovom čísle časopisu Technology Review navrhol desať kandidátov na „technológie, ktoré si zaslúžia zomrieť“ spisovateľ a vizionár BRUCE STERLING.

1. Jadrové zbrane

Vyspelý štát dnes dokáže s pomocou technológie GPS zlikvidovať akýkoľvek bod na Zemi a konvenčné bomby prispôsobiť na ľubovoľnú veľkosť, ktorú by armáda kedy mohla potrebovať. Pre nukleárnu bombu zostáva len jedno využitie – je skvelou zbraňou pre teroristov. Keby jadrové zbrane zrazu zmizli, vojenská situácia vo svete by sa nezmenila ani o milimeter. Podstatne by sa však znížila pravdepodobnosť, že sa ráno zobudíme do sveta bez Paríža alebo Washingtonu.

2. Získavanie energie z uhlia

Ak účtujete podobne ako firma Enron, zdá sa vám, že uhlie je lacné. Ak však pripočítavate aj kyslé dažde, zmenu klímy na planéte a liečebné náklady, veľmi rýchlo zistíte, akú hrozbu uhlie predstavuje. Pri spaľovaní uhlia sa uvoľňuje viac škodlivín, ako pri ktoromkoľvek inom druhu energie. Jeho ťažba ničí rozsiahle územia. Baníctvo je jednou z najnebezpečnejších profesií na svete.

Keby uhlie zmizlo už zajtra, mali by sme problémy – USA by prišli o štvrtinu energetických zdrojov. Tento drobný problém však ťažko porovnávať s predstavou naveky čiernej oblohy nad Čínou a oceánmi vystupujúcimi zo svojich brehov. Čím skôr sa závislosti od uhlia zbavíme, tým menej to budeme ľutovať.

3. Spaľovacie motory

Ako bývalému obyvateľovi 20. storočia mi bude skutočne chýbať romantický klepotavý zvuk dvojtaktnej motorky. Čeľme však faktom, ak zostanete v zamknutej garáži so zapnutým spaľovacím motorom, zabije vás, a to naozaj nie je dobré. Spaľovacie motory sú veľké a neohrabané. Ťažko sa nastavujú a mrhajú množstvom energie len na transport seba samých. Treba ich nahradiť oveľa jednoduchšími, bezpečnejšími a čistejšími technológiami – vodíkovými motormi a palivovými článkami. Ak skutočne potrebujete počuť chlapský arogantný zvuk túrovania motora, nahrajte si ho na CD a púšťajte si ho v aute cez stereosúpravu.

4. Žiarovky

V skutočnosti by sme mali tieto smutné zariadenia nazývať „tepelnými žiarovkami“ – vydávajú deväťkrát viac tepla ako svetla. Mrhajú neuveriteľným množstvo energie, sú krehké a ich svetlo má stále ďaleko k prirodzenému dennému svetlu. Nahradí ich nejaká modernejšia a chladná technológia, lacná a vydávajúca svetlo na vlnových dĺžkach prispôsobených ľudskému oku.

5. Pozemné míny

Pozemné míny málokedy spôsobujú škody počas vojen. Keď však príde demobilizácia – a tá zatiaľ prišla naozaj po každej vojne – začnú zabíjať: domáce zvieratá, najšikovnejšie a najzvedavejšie deti, mužov a ženy snažiacich sa obnoviť bežný život v krajine. Automatizácia zbraní, ktoré zabíjajú bez ľudskej intervencie, je jasným trendom – je však naozaj hlúpe vyrábať zbrane, ktoré nevedia, kedy je po vojne.

6. Rakety s ľudskou posádkou

Ak si odmyslíme romantiku spojenú s ľudskými medziplanetárnymi letmi, veľa výhod na nich neuvidíme. Lety do kozmu sú škodlivé pre ľudské zdravie – bez gravitácie kostra človeka chátra a svaly atrofujú, kozmické lúče človeka pomaly zabíjajú. Nemá zmysel pristáť na Mesiaci, zamávať vlajkou, zanechať odtlačky topánok a zasa odletieť. Cena za vynesenie jedného kilogramu nákladu na orbit je obrovská a za posledné desaťročia sa nijako neznížila. Naproti tomu nepilotované rakety sú z roka na rok ľahšie a menšie. Kým nezmeníme svoj genetický kód tak, aby sme si vedeli vychutnávať kozmické žiarenie, a kým nevyvinieme mnohonásobne silnejšie rakety, tie s ľudskou posádkou patria do múzea.

7. Väzenia

Ak aj pripustíme myšlienku, že zločinci sa neprevychovávajú, ale že ich jednoducho chceme potrestať a odpratať mimo dohľadu slušných ľudí, sú na to lepšie, lacnejšie a efektívnejšie spôsoby, ako strčiť ich do väzenia. Elektronické monitorovacie systémy a všadeprítomnosť digitálnych zariadení ponúkajú množstvo možností a nemusí ísť o „zženštilé“ riešenia – môžu byť také kruté a nečakané, ako ich ktokoľvek bude potrebovať.

8. Kozmetické implantáty

Vkladať do ľudského tela nejaké cudzie materiály je úchylné. Nielen pre márnivosť takéhoto aktu, ale aj preto, že skutočne pokročilá lekárska technológia by mala jednoducho donútiť telo dorásť do požadovaného tvaru, s využitím prirodzeného ľudského metabolizmu.

9. Detektory lži

Jednoducho nefungujú. Možno ich použiť na zvýšenie stresu vyšetrovanej osoby, ale galvanický odpor kože a tep srdca nemajú nič spoločné s klamaním. Využitie detektorov lži je voodoo rituálom, ktorý umožňuje veľkým inštitúciám zachovávať si ilúzie o dôveryhodnosti zamestnancov.

Keby však detektory fungovali, stali by sa dokonalým orwellovským strašiakom a pravdepodobne by spôsobili masovú sociálnu revolúciu. Oficiálna verzia motívov nášho konania je totiž výrazne oddelená od vnútorného sveta našich myšlienok. Keby nás technológia donútila konfrontovať sa s vnútrom nášho mozgu, väčšina z nás by zistila, že sme viedli polovičaté životy intelektuálneho zúfalstva, s veľmi malým množstvom skutočného myslenia.

10. DVD nosiče

DVD sa stalo najdychtivejšie prijatou technológiou v histórii spotrebnej elektroniky. Sú však neuveriteľne krehké. Akákoľvek výhoda, ktorú máte z „čistejšieho obrazu“ (presne na akom type digitálneho supertelevízora to spozorujete?), sa rýchlo rozplynie po jednoduchom dotknutí prstom alebo náhodnom poškriabaní. Najodpudzujúcejšou vlastnosťou DVD je však diabolský spam, komerčné reklamy, ktoré sme nútení sledovať, kým predtým na videokazete sme ich jednoducho preskočili stlačením jedného tlačidla.

Systémy na ochranu DVD pred kopírovaním pirátmi nefungujú. Bežným ľuďom však DVD odopierajú výhodu jednoduchej a bezplatnej distribúcie obsahu. DVD sú len zničujúcim vedľajším efektom v nechutnej a nekonečnej vojne nahrávacieho priemyslu s digitálnymi médiami.