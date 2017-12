Magnetické polia vyrovnávajú zakrivenie časopriestoru

Londýn 17. septembra (TASR) - Einsteinova teória relativity hovorí, že gravitácia spôsobuje zakrivenie okolitého priestoru. Britský vedec Christos Tsagas ...

17. sep 2001 o 3:37 TASR

Londýn 17. septembra (TASR) - Einsteinova teória relativity hovorí, že gravitácia spôsobuje zakrivenie okolitého priestoru. Britský vedec Christos Tsagas z University of Portsmouth však v internetovom vydaní časopisu Nature predstavil iný model: Podľa jeho teórie toto zakrivenie priestoru opäť vyrovnajú siločiary magnetického poľa gravitačného objektu. Uvedené tvrdenie spochybňuje existujúce modely rozpínania vesmíru.

Podľa Tsagasa je čudné, že takáto myšlienka doteraz nikoho nenapadla. Magnetizmus sa totiž považoval ako príliš slabý na zakrivenie časopriestoru.

Časopriestor je pojmom Einsteinovej teórie relativity. Albert Einstein ako prvý chápal čas ako samostatný, štvrtý rozmer, ktorý dopĺňa tri priestorové dimenzie. Podľa Einsteina časopriestor si je možné predstaviť ako tkaninu, na ktorej je namaľovaný vesmír. Silné gravitačné polia však môžu časopriestor zakriviť, tak ako ťažká guľa napne pás gumy.

Takéto gravitačné pole má naše Slnko. Jeho pôsobenie stačí na zakrivenie okolo prechádzajúceho lúča svetla. Extrémne husté objekty, napríklad neutrónové hviezdy, zakrivujú časopriestor neporovnateľne viac. Čierne diery vytvoria v časopriestore až takú prehĺbeninu, že z nej neunikne vôbec nič.

Vo vesmíre sú však aj magnetické polia. Má ich Zem, Slnko, neutrónové hviezdy a galaxie. Tsagas tvrdí, že časopriestor je pretkaný magnetickými poľami, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ak nastane zakrivenie časopriestoru, musí to mať účinok aj na magnetické polia.

Siločiary magnetického poľa sa veľmi nerady zakrivujú. Tento efekt nastáva napríklad pri pokuse spojiť dva rovnaké póly magnetov. Póly sa odpudzujú, pretože deformované (zakrivené) siločiary sa bránia proti stlačeniu. Vo vesmíre to podľa Tsagasa potom vyzerá tak, že zakrivenie časopriestoru gravitačným poľom opäť vyrovnajú siločiary magnetického poľa.

To by malo vážny dopad ma explozívne rozpínanie vesmíru po tzv. veľkom tresku. Väčšina kozmológov zastáva názor, že priestor bol kedysi extrémne zakrivený a vesmír sa preto veľmi rýchlo rozpínal. No Tsagas si myslí, že túto rýchlu expanziu zastavili siločiary magnetického poľa.

Magnetické polia mohli ovplyvniť aj gravitačné vlny, ktoré tiež predpovedá Einsteinova teória relativity. Gravitačné vlny sa podobajú vlnám, ktoré sa vytvoria po vhodení kameňa do vody, vyvolávajú ich však extrémne energetické procesy vo vesmíre, ako napríklad zrážka dvoch neutrónových hviezd.

Keď gravitačné vlny narazia na gravitačné pole, dôjde k ich vyhladeniu, predpovedá Tsagas. Možno preto sa tieto vlny nikdy nepodarilo zaznamenať zo Zeme a v súčasnosti vyvíjané prístroje na ich zachytenie sú zbytočné, konštatuje Tsagas.