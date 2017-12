The Hobbit - ako to všetko začalo

V spleti všetkých tých epických vojen obrovských rozmerov, ktoré zmietajú Stredozem v Jacksonových filmoch, pomaly zabúdame na Bilba. Odvážneho hobita ktorého dobrodružstvom to všetko začalo. Náš tématický týždeň začneme hrou tvorenou podľa prvej knihy To

6. okt 2003 o 21:58 Juraj Chrappa

lkienovej ságy. The Hobbit.

Román The Hobbit je akoby úvodom do trilógie Pán prsteňov. Ak ho nemáte prečítaný, množstvo súvislostí z ďalších dielov nepochopíte - či už pozeráte filmy alebo čítate knihy. Okrem iného vysvetľuje, ako sa Sauronov Prsteň dostal späť medzi ľudí. To však je na dlhé rozprávanie...

V hre, podobne ako v knihe, sledujeme osudy Bilba Bagginsa, hobita, znudeného jednotvárnym životom svojich súkmeňovcov, ktorý sa rozhodne vydať za dobrodružstvom. A že ich zažije, to si môžete byť istý. Keďže je hra tvorená podľa knižnej predlohy, nájdete v nej všetky dôležité momenty. Buď priamo v hre, in-game animáciách alebo v renderovaných filmoch. The Hobbit obsahuje 11 rozsiahlych levelov. Ich veľkosť potvrdzuje tiež hracia doba 25 až 30 hodín, čo je na hru takéhoto typu úctyhodné.

Čo je teda táto hra zač? Stačí keď si zbežne pozriete screenshoty, hneď uvidíte rozdiel oproti ostatným pripravovaným LOTR titulom. Grafika je oveľa veselšia, dalo by sa povedať, že až rozprávková. To jasne naznačuje, pre koho je The Hobbit najmä určený - mladšej vekovej kategórii a hráčom herných konzol (Pripravuje sa na všetky herné konzoly.).

Neľakajte sa hneď, nemuselo by to byť až také zlé. Hra samotná kombinuje prvky akčnej skákačky a epického dobrodružstva v štýle Zeldy. Bilbo cestuje po Stredozemi, stretáva rôzne NPC postavy, rieši problémy a zbiera dôležité predmety. Okrem boja je tu zastúpený aj RPG prvok v podobe upgradovateľných zbraní. Keď už sme pri zbraniach, tešiť sa môžete na krátky meč Sting, ktorý žiari namodro vždy, keď sú v blízkosti Orkovia. Samozrejme si užijete aj moci Prsteňa, keď ho získate od Golluma uhádnutím hádanky. V hre stretnete nepriateľov z knihy (napr. drak Smaug), ale aj 25 až 30 úplne nových. Na ich vytvorenie dostali vývojari špeciálne povolenie od Tolkienových dedičov. Škoda len, že hrať môžete iba za Bilba a nie aj za Gandalfa, trpaslíkov a ďalších Bilbových súputníkov. Takto si ich užijete iba ako nehrateľné postavy bojujúce po vašom boku.

The Hobbit by mohol byť zaújimavým počinom určeným od najmenších hráčov až po starých Tolkienistov. Záleží len od vývojárov, akú hĺbku hre dajú. Uvidíme v novembri na PC a všetkých herných konzolách.

P.S. Zajtra sa pozrieme na Return of the King, ambiciózne pokračovanie zatiaľ najlepšej hry zo sveta Stredozeme The Two Towers. Našťastie, tentokrát už aj pre PC.