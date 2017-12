Need for Speed: Underground - ilegálne, nebezpečne, rýchlo

Lesk a sláva známej závodnej PC série Need for Speed začala v posledných rokoch upadať. Posledný výtvor Hot Pursuit 2 svojim konzolovým zameraním tiež veľa fanúšikov nepotešil. Pripravovaný Underground s vytunovanými autami svetových zna

6. okt 2003 o 20:11 Juraj Chrappa

a Need for Speed v tiež s svetových čiek určite nebude realistickejší, ale aspoň fantasticky vyzerá.

Need for Speed: Underground je odpoveďou na filmy ako Fast and Furious alebo Italian Job, ktoré šialenou rýchlosťou prifrčali na plátna kín a vytvorili nový žáner. Preto sa v najnovšom diele Need for Speed ocitnete za volantami najrýchlejších áut na svete. Ako už názov napovedá, ani náhodou sa nejedná o závody legálne, práve naopak. Pod rúškom noci vo virtuálnych mestách závodite pre peniaze a slávu.

Samozrejme, nezačínate hneď s najlepším tátošom. Postupne ako vyhrávate závody, si ho môžete vylepšovať, prípadne kupovať nových, ešte výkonnejších. K dispozícii je celá dvadsiatka najvýkonnejších modelov áut od najlepších výrobcov. Nájdete tu Ford Focus, Dodge Neon, Subaru Imprezza, Mitsubishi Eclipse a Lancer, Mazda RX7, Acura Integra typ R a RSX, Honda Civic Si, Toyota Supra a Celica, Sentra SE R Spec V, Nissan Skyline, 240 SX a 350 Z, a ďalšie. Nesmie chýbať ani vyše 50 spoločností zaoberajúcich sa tuningom, napr. NOS, HKS, Greddy, BBS alebo Momo. Práve s ich náhradnými dielmi budete môcť nadupávať vaše “autíčko”.

Jazdiť môžete v niekoľkých rôznych závodoch: z miesta na miesto, klasický tournament, závody na rýchlosť. Keď zvíťazíte, za ťažko zarobené peniažky si nakúpite tie najlepšie komponenty. Tie sú na vašom aute niekedy nevyhnutné, aby ste sa vôbec mohli zúčastniť neskorších závodov. Chystá sa multiplayer až pre 4 štyroch hráčov.

Jednou z hlavných výhier hry by mal byť grafický engine. Hráčov by mal presvedčiť, že sa naozaj rútia 250 km za hodinu po nočnom veľkomeste, pomocou najrôznejších grafických efektov a vytvoriť tak skutočnú hollywoodsku atmosféru.

Uvidíme, ako sa to najnovšiemu : Underground podarí a konečne, ako ho prijmú motní hráči. V noembri 2003.