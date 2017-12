Téma: Lord of the Rings hry

6. okt 2003 o 0:38 Juraj Chrappa

Uvoľnenie licencií slávneho diela J.R.R Tolkiena, Pán prsteňov, aj pre iné formáty ako je kniha, umožnilo vznik výbornej filmovej trilógie, ktorej posledný diel, Návrat kráľa, všetci s napätím očakávame v kinách čo nevidieť.

Okrem filmu sa však Pán prsteňov objaví aj v interaktívnej podobe. Konkrétne až v piatich počítačových hrách. Ich vysoký počet je daný tým, že dvaja herní vydavatelia vlastnia práva na iné spracovanie románu. Pokiaľ Electronic Arts môže tvoriť hry podľa úspešných filmov Petera Jacksona, Vivendi Universal zase pracuje na hrách podľa pôvodnej knižnej predlohy. Konečne z toho profitujú len hráči širokou možnosťou výberu.

Keďže je Pán prsteňov fenomén posledných rokov, rozhodli sme sa celý tento týždeň venovať práve jemu. Každý deň vám predstavíme jednu hru z nádherneho fantasy sveta Stredozeme. Začneme hrou The Hobbit, potom vám postupne predstavíme Return of the King, War of the Ring, Middle-Earth Online a nakoniec horúcu novinku Lord of the Rings: War for Middle Earth na vylepšenom engine C&C Generals.

Zároveň môžete hlasovať v našej ankete, na ktorú z vyššie spomenutých hier sa najviactešíte.