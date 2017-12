Novinka: zariadenie na zobrazenie CLIPu v pevnej sieti

Na slovenskom trhu sa začalo predávať ďalšie zariadenie zo série telekomunikačných výrobkov phoneBuddy – ID Caller Comfort.

3. okt 2003 o 13:32

Slovenské Telekomunikácie, a.s. od 1.9.2003 zaviedli novú službu na pevnej analógovej linke – identifikácia volajúceho, čiže CLIP, ktorú užívatelia poznajú najmä z mobilných sietí, prípadne z ISDN.

Vzhľadom na to, že telefónnych prístrojov, ktoré túto funkciu umožňujú, je medzi užívateľmi klasickej telefónnej linky veľmi málo, prichádza Fincom International na trh so šikovným, malým a hlavne cenovo nenáročným zariadením, ktoré umožní CLIP všetkým zákazníkom bez nutnosti investície do nového telefónneho aparátu.

ID Caller Comfort zákazník veľmi jednoduchým spôsobom pripojí k telefónnej linke a následne do druhého konektoru na zariadení pripojí svoj súčasný telefónny prístroj. Od tejto chvíle, pri každom prichádzajúcom hovore uvidí na displeji ID Caller Comfort telefónne číslo volajúceho.

ID Caller Comfort však toho dokáže viac. Zariadenie disponuje pamäťou – telefónnym adresárom na 70 kontaktov – telefónnych čísiel a mien. Pokiaľ si zákazník vloží do pamäte obľúbené, prípadne najfrekventovanejšie kontakty, pri každom prichádzajúcom hovore uvidí nielen číslo, ale aj meno volajúceho, tak ako je zvyknutý pri mobilných telefónoch. Navyše, pri každom telefonáte nemusí čísla vyťukávať na klávesnici telefónu, ale ID Caller Comfort za neho „vytáča“ číslo volaného priamo z adresára, pričom telefónny aparát mu slúži iba ako slúchadlo.

ID Caller Comfort na displeji zobrazuje aktuálny dátum a čas, pričom do pamäte ukladá a následne je schopný zobraziť 66 prijatých a 10 volaných telefónnych čísiel (vrátane dátumu a času). Rovnako ako na mobilom telefóne má zákazník prehľad o zmeškaných hovoroch a stlačením jediného tlačítka možnosť spätného volania. V prípade potreby prístroj umožňuje mazanie jednotlivých záznamov.

Na prichádzajúci hovor je zákazník upozornený blikajúcou LED diódou. Prístroj je napájaný štyrmi AAA batériami a samozrejme disponuje indikátorom vybitých batérií.

Predpokladom korektného zobrazovania prichádzajúcich hovorov je aktivácia služby CLIP u Slovenských Telekomunikácií, a.s..