ST: nové akcie na podporu predaja pevných liniek

2. okt 2003 o 15:35

Slovenské telekomunikácie, a.s., v snahe o neustále skvalitňovanie ponuky svojich hlasových služieb, prichádzajú od 1. októbra s ponukou produktových akcií pre bytových i firemných zákazníkov.

Od 1. októbra 2003 si môžu všetci záujemcovia o telefonovanie prostredníctvom pevnej linky vybrať z výnimočnej ponuky troch nových cenových akcií:

1. Inštalácia ISDN pripojenia za 1 Sk

2. ST Maxi - maximálne výhodné volania

3. Inštalácia telefónnej prípojky + tri mesačné paušály za 999 SK



Inštalácia ISDN pripojenia za 1 Sk

Zákazníkom, ktorí potrebujú využívať svoju pevnú linku na telefonovanie, faxovanie ako aj na rýchlejšie a kvalitnejšie pripojenie do internetu, ponúkajú Slovenské telekomunikácie, a.s., v čase od 1.10. do 30.11.2003 akciu, pri ktorej za inštaláciu ISDN linky zaplatia len 1 SK bez DPH. Záujemcovia si navyše môžu vybrať zo širokej ponuky nových ISDN zariadení pre rýchlejší internet a telefonovanie za cenu od 999 SK bez DPH.

Ide o zriadenie ISDN BRA pripojenia, pričom akcia platí pre fyzické aj právnické osoby. Akcia sa vzťahuje na volacie programy ST ISDN Klasik, ST ISDN Dynamik a ST ISDN Profi. Akciová cena sa uplatní na tie ISDN pripojenia, ktoré budú zriadené na základe návrhov štandardných Zmlúv o pripojení ISDN a tlačiva „Špecifikácia Inštalácia ISDN“ k tejto akcii doručených v stanovenom období od 1.10. do 30.11.2003.

Akcia sa vzťahuje aj na ISDN prístupy, ktoré budú zriadené zmenou z klasickej telefónnej prípojky.

ST Maxi - maximálne výhodné volania

V rovnakom čase prinášajú Slovenské telekomunikácie, a.s., aj akciu „ST Maxi - maximálne výhodné volania“. Benefitom pre zákazníka je 60 ďalších voľných minút počas obdobia troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov bezprostredne nasledujúcich po aktivácii voliteľného volacieho programu ST Maxi. Benefit 60 ďalších voľných minút poskytnú Slovenské telekomunikácie, a.s., na tie telefónne prípojky, na ktoré boli podané návrhy Zmlúv o pripojení na aktiváciu voliteľného volacieho programu ST Maxi v období od 1. októbra 2003 do 31. decembra 2003. Ďalšie voľné minúty je možné využiť po vyčerpaní 60-tich voľných minút poskytovaných vo voliteľnom volacom programe ST Maxi.

Cenová akcia je určená pre miestne a medzimestské volania v sieti Slovenských telekomunikácií, a.s., v slabej, víkendovej prevádzke a počas sviatkov. Ďalšie voľné minúty sa neuplatňujú na medzinárodné, mobilné, internetové a ostatné volania a na volania v silnej prevádzke.

Inštalácia telefónnej prípojky + tri mesačné paušály za 999 Sk

Treťou, mimoriadne výhodnou akciou Slovenských telekomunikácií, a.s., v čase od 1. októbra do 31. decembra 2003 je akcia „Inštalácia klasickej telefónnej prípojky + tri mesačné paušály za 999 SK“.



Akciová cena 999 SK bez DPH obsahuje:

• zriadenie telefónnej prípojky pre fyzické osoby, pre osobnú potrebu s aktivovaným volacím programom ST Mini, ST Standard, alebo ST Maxi a súčasne

• tri mesačné paušály za príslušný volací program počas troch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú bezprostredne po zriadení

Akcia, ktorá je určená len pre bytových zákazníkov, sa neuplatňuje pre ISDN PRA a ISDN BRA prístupy, volacie programy pre nebytových zákazníkov na TP1 (ST Business Standard, ST Business Aktiv a volacie programy Business Partner), virtuálne privátne siete (VPN) , 2 Mbitové pripojenie pobočkovej ústredne (TP 2M)

Akciová cena sa uplatní len na tie telefónne prípojky, ktoré budú zriadené na základe návrhov Zmlúv o pripojení doručených Slovenským telekomunikáciám, a.s., v období od 1. októbra do 31. decembra 2003.



Okrem jednotlivých cenových akcií Slovenské telekomunikácie, a.s., ponúkajú záujemcom o intenzívne telefonovanie možnosť súbežného využitia akcie „Inštalácia telefónnej prípojky + tri mesačné paušály za 999 SK“ s akciou ,,ST Maxi - maximálne výhodné volania“:

ST Maxi je voľbou pre zákazníkov, ktorí využívajú medzimestské volania, keďže akciové ponuky od Slovenských telekomunikácií, a.s., pre nich do konca roka 2003 znamenajú:



• 60 minút pre miestne a medzimestské volania v silnej, slabej a víkendovej prevádzke

• ďalších 60 minút pre miestne a medzimestské volania v slabej a víkendovej prevádzke

• 3 mesačné paušály bezplatne (pre nových zákazníkov) = zákazníci ušetria 1185 Sk

• bezplatné medzimestské volania po 3. minúte (akcia platná do 31.12.2003)