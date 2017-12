Akcia Telekomu podľa Slovanetu ohrozuje slovenský internet

V súčasnosti prebieha akcia Slovenských telekomunikácií na telefonovanie s názvom ´Volajte medzimesto zadarmo už po 3. minúte´. Nežiadúcim javom tejto akcie je, že spôsobuje riziko ohrozenia dostupnosti telefonického pripojenia do internetu na Slovensku.

2. okt 2003 o 15:31

" Na aktivitu spojenú s konkurenčným bojom Slovenských telekomunikácií s mobilnými operátormi tak môžu doplatiť poskytovatelia a užívatelia internetu." Vo svojom stanovisku to uvádza spoločnosť Slovanet.

V stanovisku sa ďalej píše:

"Akcia ST je výslovne určená len na hlasové služby, čiže bežné telefonovanie. Umožňuje však užívateľom internetu po zistení si lokálnych modemových čísel poskytovateľov využívať ich neštandardným spôsobom na výhodnejšie pripájanie sa do internetu namiesto bežných čísel typu 019XY. Stačí im volať číslo ľubovolnej inej primárnej oblasti a majú internet za zlomok bežnej tarify. Je riziko, že počet týchto užívateľov bude neúmerne narastať alebo budú niektoré mestá preferovať a zaplnia modemy providerov. Poskytovatelia internetu ale nemôžu zodpovedať a znášať možné riziká ovplyvnenia dostupnosti alebo kvality svojich služieb v súvislosti s aktivitou tretej strany. Slovenské telekomunikácie o tejto jednostranne zavedenej akcii poskytovateľov internetu vopred neinformovali.

Provideri by mohli reagovať dokupovaním nových technológii, avšak náklady, potrebné na takéto neplánované zvýšenie technologických kapacít, by mohli dosahovať milióny korún. Keďže po skončení akcie ST by sa internetová prevádzka vrátila do pôvodných koľají, zostali by tieto investície nevyužité.

Druhou možnosťou providerov by bolo pripustiť občasné zaplnenie svojich kapacít. V špičkách by však mali zákazníci problém sa pripojiť kvôli obsadeným modemom. Poškodenie dobrého mena predtým spoľahlivého poskytovateľa a odchod časti zákazníkov by bol zákonitý.

Tretou možnosťou by bolo odmietnuť zverejňovať alebo poskytovať zákazníkom miestne čísla. Prevádzka služieb by síce nebola ohrozená, ale provider by si vyslúžil povesť ´zlého´, ktorý nedopraje užívateľom internetu lacnejšie pripojenie vďaka akcii ´dobrých´ ST.

Poslednou možnosťou by bolo technicky zabezpečiť v sieti ST, aby volanie na modemy providera bolo možné len cez čísla typu 019XY. O tejto možnosti providerov s istým oneskorením dokonca informovali samotné ST. Dôsledok poškodenia imidžu providera by však bol ešte väčší ako v predchádzajúcom prípade, navyše by jeho zákazníci stratili možnosť používať lokálne čísla na servisné alebo testovacie účely.

Resumé: nech by bolo rozhodnutie providera akékoľvek, vždy by doplatil na dôsledky akcie ST. Tá je z obchodného hľadiska pravdepodobne nástrojom zvýšenia konkurencieschopnosti ich hlasových produktov voči užívateľským programom mobilných operátorov a nástrojom na udržanie si súčasných zákazníkov. V konečnom dôsledku však spôsobuje riziko ohrozenia dostupnosti telefonického pripojenia na Slovensku. Na aktivity spojené s konkurenčným bojom Slovenských telekomunikácií s mobilnými operátormi tak môžu doplatiť poskytovatelia a užívatelia internetu.