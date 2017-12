Magic the Gathering: BattleGrounds - kartové šialenstvo

Kartové hry (teraz nemyslím faraóna a ani mariáš) sa na Slovensku ešte netešia veľkej publicite a sú medzi mladými veľkou neznámou. V zahraničí však panuje iný trend a tam názov Magic The Gathering fičí a všade kde je o tomto termíne zmienka, už je nahrnu

2. okt 2003 o 5:06 Ján Kordoš

Kartové hry (teraz nemyslím faraóna a ani mariáš) sa na Slovensku ešte netešia veľkej publicite a sú medzi mladými veľkou neznámou.V zahraničí však panuje iný trend a tam názov Magic The Gathering fičí a všade kde je o tomto termíne zmienka, už je nahrnutý kopec ľudí. Dávno - pradávno (tušim v roku 1997 na jar) sa objavila stratégia s jednoduchým názvom MTG a odvtedy nič.

Toto sa pokúsi zmeniť firmička Secret Level pod ochranou giganta Atari. Hru MTG: BattleGrounds pripravujú pre našich miláčikov a Xboxy, takže sa zatiaľ žiadna konverzia na iné koznoly nekoná. A o čo pôjde v hre? Do hry vás ponorí príbeh podľa histrórie z MTG a velý bude mať epický nádych o hrdinovi atď, veď to poznáme. Dôležitou - a hlavnou - súčasťou hry sú samotné súboje, ktoré budete musieť absolvovať so súpermi. Oni vás vyzvú a začína sa boj. Vo vašom batohu máte balíček kariet, obsahujúci jednotlivé kúzla a potvorky. Každá karta je poctivo popísaná a má svoju charakteristiku a uplatnenie pri súbojoch. Tie budú dokonca prebiehať v reálnom čase, čo si zatiaľ nedokážem celkom predstaviť, ale všetko je len otázka zvyku.

Na výber máte z 5 sfér (čierna, zelená, modrá, červená a biela), pričom každá charakterizuje niektoré odvevie mágie a kúzla pre ňu typické. Hráč si na začiatku hry vyberie dve farby, ktoré bude môcť kombinovať a vytvorí si tak balíček, aký chce on. Aby som sa ešte vrátil k súbojom, tie nebudú prebiehať len tak, ale môžete v nich vyhrať nové karty. Nebude chýbať ani hranie po internete, čo bude určite využívaná položka. Viac sa dozvieme ešte v priebehu roku.