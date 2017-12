Snívajme s hrou Schizm 2

2. okt 2003 o 5:33 Ján Kordoš

Už dlho nevyšla poriadna adventúrka v štýle hry Myst. To sa pokúsi zmeniť hra Schizm 2: Mysterious Journey II - Chameleon. Ak neviete o čo ide v Myste, tak mám pre vás malé zhrnutie. Viac info nájdete v našej novinke, dnes sme pre vás pripravili nové obrázky.

Pre neznalcov je určený tento mini odstavček. Predstavte si svet stvorený zo sna niekoho druhého, po ktorom sa presúvate po skokových animáciách, známe napríklad už z Atlantisu. Riešite logické hádanky naviazané na príbeh a to všetko v nádhernej grafike s geniálnou orchestrálnou hudbičkou. A to je v skratke asi tak všetko. Už sa tešíme, kedy budeme mať možnosť ponoriť sa do ďalšieho zaujímavého príbehu.