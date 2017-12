Predaj DVD sa zdvojnásobil

30. sep 2003 o 22:30

Predaj DVD nosičov na Slovensku a v Česku sa tento rok v porovnaní s rokom 2002 takmer zdvojnásobí, odhadujú združenia DVD GROUP.CZ a DVD_SPACE.SK, ktoré sledujú vývoj trhu s DVD nosičmi v týchto krajinách. Príčinou rýchleho rastu je podľa nich najmä prudký pokles cien DVD prehrávačov i systémov domáceho kina. Kým v roku 2002 sa predalo 646-tisíc filmových DVD diskov, za prvých osem mesiacov tohto roka to bolo už 515-tisíc diskov a do konca tohto roku sa dá očakávať celkový predaj približne 1,069 milióna kusov. Predaj za tento rok by teda mal byť vyšší, ako predaj v rokoch 1998 až 2002 dohromady.

Predaj domácich kín rastie predovšetkým vďaka cenovo dostupným systémom „všetko v jednom“, kde najvyšší predaj dosahuje značka Sony a najvýraznejší nárast zaznamenalo JVC. Pozíciu najpredávanejšej európskej značky si udržuje Thomson. Na popularitu DVD nosičov vplýva aj pokles cien plazmových televízorov a videoprojektorov. Ich cena je už dnes nižšia ako cena veľkoobrazovkových televízorov, pričom ponúkajú „širší“ filmový zážitok.Druhým výrazným trendom sa stávajú LCD televízory. Televízor v podobe obrazu na stene s formátom 16:9 sa už stáva nielen módnym doplnkom, ale vzhľadom k váhe a rozmerom aj praktickou záležitosťou. (tb)

