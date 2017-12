The Hulk - zelená je dobrá

Zelený obor dorazil aj do našej redakcie a dokonale ju rozmlátil. Nič nezostalo na svojom mieste, všetko rozbité, všade bordel. No ani toto vyhrážanie nepomohlo známej komixovej ikone k tomu, aby nás zastrašil. Sme drsní ako šmirglový papier a preto na pl

1. okt 2003 o 5:05 Ján Kordoš

Každý človek má v živote, nie raz, slabú chviľku. No a každý z nás ju rieši po svojom. Niekto sa v návale zlosti prezentuje na verejnosti zvýšenou agresivitou a niekto svoje problémy utápa v alkohole. Bruce Banner patrí skôr do tej prvej skupinky ľudí, ale u neho to prerástlo do trošku väčších rozmerov. Tak za prvé, jeho pokožka chytí taký zelenkastý nádych, aký by mu závidel aj najumelejší trávnik na futbalovom štadióne. Za druhé, trošku narastie a zvýši sa jeho telesná hmotnosť. No a za tretie, do jeho rúk sa vleje čerstvá sila, ktorá mu dáva možnosť použiť mestské osvetlenie ako golfovú palicu a úbohých spoluobčanov, ktorí sa mu pripletú do cesty, úspešne nahradia golfové loptičky.

Komix, film a hra. Tento postup je značne otrepaný a bol použitý aj v prípade Hulka. V poslednej dobe sme sa s týmto mámením peňazí mohli stretnúť aj v prípade Spider-Mana alebo X-Mena. Prečo by teda The Hulk mal byť výnimka, ak by to mohlo hodiť slušný balík peňazí? Žiadny a preto si vo Vivendi Universal povedali, že správnym nápadom dajú zelenú (čo v prípade pokožky Hulka ešte umocňuje toto rozhodnutie) a poverili Radical Entertainment spracovaním obra do virtuálnej podoby.

Nedokážem si ani len predstaviť, že by mal byť The Hulk hardcore RPGčkom, kde by hlavná postava postupne získavala nové vlastnosti a predierala sa zložitým príbehom plnením kopy questov a subquestov. Radical zvolili najlepší žáner, aký sa k Hulkovi hodí – akčnú hru z pohľadu tretej osoby. Dalo by sa teda povedať, že po monitore vám bude behať zelená postavička a jej hlavným cieľom bude rozmlátiť všetko okolo seba a aj tie dotieravé mušky v podobe nepriateľsky naladených vojačikov. No nie je to až celkom tak.

Občas sa totiž prevtelíte do skutočného Brucea Bannera a váš postup v hre bude pripomínať skôr Thiefa alebo plíženie sa z hry Metal Gear Solid. Osobne mi tieto tiché vsuvky trošku vadili, lebo ma dokonale dokázali rozptýliť a utlmiť tak pohodové mlátenie s postavičkou samotného Hulka. Na druhú stranu tieto tiché misie sa nevyskytujú v hre až v takej miere, takže väčšinu času budete aj tak okolo seba rozsievať skazu s obrom.

A ako sa do tejto ošemetnej situácie Hulk, teda Bruce dostal? No, ak vás ožiaria v labáku niečim divným a spravíte tak zo seba nedobrovoľného pokusného králika, asi nebude všetko po starom. Bruce takto získa možnosť premeny na agresívne stvorenie, čo sa nepáči niekomu tam hore a rozhodne sa skoncovať s tým. Bruce však chce aj naďalej dýchať smogom nasýtený vzduch a rozhodne sa, že bude bojovať o svoj život. Story to je taká plytká, aká len pri komixe o super hrdinovi môže byť a nikto ani nečakal siahodlhé rozhovory medzi jednotlivými postavičkami o filozofii Descarta.

Tiché misie som spomenul už vyššie, takže teraz poviem pár slov k samotnej demolácii s Hulkom. Áno, to je to správne slovo – demolácia. Vojakov, ktorí vás napádajú môžete síce umlátiť aj vlastnými rukami, ale bola by veľká škoda nepomôcť si pouličným osvetlením, či zaparkovaným autom. Hulk ho uchopí a začne ním „zadupávať“ do zeme svojich protivníkov alebo rovno daný predmet po svojom nepriateľovi hodí. Do svojich rúk môžete vziať množstvo vecí a zničiť môžete skoro všetko okolo seba. Nepáči sa vám omietka na stene? Buuum a ihneď opadala. Alebo sa vám zdá to okno zbytočne zasklené, či chodník trochu krivý. Všetko sa dá zmeniť, len treba chcieť.

A tom je vlastne celá hra. O nudnom zakrádaní sa a vcelku zábavnom, no po čase stereotypnom ničení okolia. Je síce pravda, že občas vám postup v hre spríjemní boss, ktorého slabinu najprv musíte odhaliť, ale to netrvá príliš dlho a postupujete ďalej v hre. Príbeh negraduje, ale pomaličky sa plíži ďalej. Možno by bolo lepšie, ak by Hulk získaval postupom v hre nejaké špeciálne vlastnosti alebo nové chvaty, no nič podobné sa v hre nekoná.

Grafika: 6 / 10

Priemer. Slabý priemer. Komixové spracovanie síce hre dáva niečo do seba, lenže keď si začnete všímať objekty okolo seba, zistíte, že sú biedne a stále sa v hre opakujú Architektúra levelov je slabá. Dokonca sa dá povedať, že v rámci jedného levelu nenarazíte na nič nové. Napríklad na začiatku je to skákanie po strechách budov alebo boje v továrni. Stále to isté dokola, až som niekedy začínal mať pocit, že sa motám stále dokola. Detailov hra tiež veľa nepobrala a ani postavičky nie sú výrazne rozanimované a hlavne niektorí vojaci sa pohybujú dosť toporne. Ak očakávate priemerné grafické spracovanie, nebudete aspoň sklamaný.

Interface: 6 / 10

Ovládanie postavičky nie je zlé, ale mohlo by byť trošku viac vyladené. Kamera snímajúca hlavného hrdinu nepôsobí až takým zlým dojmom, hoci aj ona má občas slabé chvíle, nie je to až také zlé ako v iných hrách. Hulk dokáže fackať, uchopiť predmet alebo nepriateľa, odhodiť premet alebo nepriateľa, vyvolať super silu v podobe fireballu, či si len tak poskočiť.

Hrateľnosť: 7 / 10

Áno, je to zábavné, ale po pár hodinách som nadobudol dojem, že je to tak trošku málo muziky za tie peniaze. Začal som sa pri hraní nudiť a to nie je dobré znamenie. Zo začiatku vás rozbíjanie okolitých objektov a zabíjanie vojakov bude baviť, ale nič netrvá večne. Je to obrovská škoda, lebo potenciál hry zostal takto nevyužitý. Stačilo by aspoň zopár bonusov popri hraní, ale nič také sa nekoná a možno s nájde niekto, koho opakovanie bojovej techniky bude baviť a nebude mať žiadne námietky.

Multiplayer

Hra neobsahuje multiplayer, čo je trošku škoda, lebo by bol celkom fajn dať kamošovi po držke v špeciálnej aréne... napríklad takým tankom.

Zvukové efekty: 5 / 10

The Hulk sa utápa aj vo zvukovom spravovaní v mori priemernosti. Nič vás neprekvapí a z ničoho nebudete špeciálne nadšený. Kvalita ozvučenia plne dostačujúca, no bol by som radšej, ak by sa zvýšila rozmanitosť zvukov.

Hudba: 5 / 10

Platí tu to isté, čo pri zvukoch a kľude by som mohol použiť funkciu Kopíruj + Prilep a možno by si nikto ani nič nevšimol.

Inteligencia & Obtiažnosť: 5 / 10

Nepriatelia pre mňa predstavovali stádo tupých volov, nebránili sa a niekedy si prišli po jednu otcovskú, ktorá sa im stala osudnou. Ja keby som videl také veľké zelené hovädo (s prepáčením) pred sebou, tak sa nenechám len tak zmlátiť a snažil by som sa uniknúť. Preto sú súboje aj ľahké. Energia sa dá nájsť po ceste a niekedy nájdete aj niečo na spôsob many. Jednoducho zbierate guličky inej farby a tak sa vám dopĺňa špeciálna energia, ktorá ak dosiahne maximum, dostáva sa Hulk do stavu úplnej zúrivosti, vytvorí sa okolo neho zelená aura a jeho údery sú trošku silnejšie.

S tým všetkým súvisí aj dĺžka hry. Mňa zdržovali v hladkom postupe hrou len misie s Bannerom, ktoré sú občas frustrujúce neexistenciou ukladania hry v priebehu misie. Na jednej strane to zvyšuje napätie, ale keď sa vám na 10x nepodarí prejsť tým stráženým komplexom, začnete si pripadať ako samotný Hulk. Hra je inak krátka a vystačí vám na pár hodín zábavy, teda ak to vydržíte do konca. Obtiažnosť hry mali asi zvýšiť logické rébusy, ktoré skôr preveria rýchlosť vašich prstov. Ak sa totiž máte dostať cez kódom uzamknuté dvere, na obrazovke sa vám zobrazí kombinácia čísel a vašou úlohou je zoradiť čísla do danej kombínácie presúvaním čísel v riadku prehadzovaním medzi sebou vľavo alebo vpravo. Uff, vyčerpávajúce vysvetlenie a dúfam, že aj pochopené. Inak zaujímavé spestrenie hry. Ale aj tak jej to na dĺžke nepridalo.

Záverečné hodnotenie: 5 / 10

The Hulk nie je zlá hra, ale nepatrí ani medzi kúsky, ktoré musíte určite mať. Stereotyp, ktorý sa postupne dostaví je neuveriteľne ubíjajúci a to nie je dobré. Navyše hru nevytrhne z biedy ani jej spracovanie. Takže sa žiadne prekvapenie nekoná.