CIA sa dostala do herného byznisu

30. sep 2003 o 14:21 Ján Kordoš

Nemusíte mať strach, žiadne hľadanie podozrivých medzi hernými titulmi nebude nasledovať. Táto americká organizácia sa rozhodla vstúpiť na pole pre nich ešte neorané - tvorba hier. He? Pýta sa každý súdny človek, ale dnes sú hry dosť vplyvné médium, takže sa najvyšší zo CIA rozhodli ponúknuť nám hru, ktorá by mala zvýšiť ochotu o hľadanie teroristov. Znie to divne, ale v Amerike je možné všetko, tak sa radšej lenpousmejme.