Neuro - vesmírna stanica plná emzákov

Do budúcnosti sa pozrieme vďaka týmu 3Map Games a ich titulu Neuro. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pôjde o ďalšiu z kopy futuristických akčných strieľačiek, ale to sa vám môže zdať maximálne na ten prvý pohľad, ale ak sa pozorne prizrieme, nájdeme v Neure aj niečo iné ako monotónne zabíjanie pomocou klasických zbraní – použijeme aj psionické sily. Príbeh nás uvedie do osôbky menom Craig Richards, ktorý sa prihlásil do armády, aby sa spoločne s ďalšími vojakmi postaral o poriadok na Zemi… vlastne nielen na Zemi. Ľudstvo malo šťastia na chytré mozgy, ktoré vynašli cestovanie priestorom a preto už ľuďom nerobí žiadny problém osídľovanie ďalších planét. Ďalšou takou planétou je Sorgo, ale stalo sa niečo, čo sa aj dalo čakať. Postupným osídľovaním sa medzi ľuďmi vyčlenila skupinka protestantov, ktorí pripomínajú dnešné teroristické organizácie. Áno, vašou úlohou nie je nič iné ako potlačiť vzburu na tejto planéte a ukázať zlým chlapcom, že takéto veci sa nerobia. Jedna z ciest ako to môžete dosiahnuť je vyššie spomínaná násilná cesta pomocou zbraní, ktorých budeme mať poruke 15, čo je slušný počet aj na klasickú strieľačku. Pokiaľ však nie ste až tak militantne naladený, môžete využiť svoje psionické schopnosti a odrovnať nepriateľa menej násilným spôsobom. Prebehneme sa celkovo po siedmych leveloch, čo síce nie je veľké číslo, ale dostanú nás svojou rozsiahlosťou. Výsledok sa dozvieme na jar budúceho roku. Zdroj screenshotov: ToTheGame