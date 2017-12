Internetový trh v KSVE očakáva do konca budúceho roka 7,6 milióna pripojení

29. sep 2003 o 17:36 TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Internetový trh v strednej a východnej Európe by mal do konca roku 2004 dosiahnuť 7,6 milióna internetových pripojení s plánovanými celkovými výdavkami 1,7 miliardy USD. Vyplýva to z novej štúdie spoločnosti IDC.

Novým trendom sa stáva rozmach širokopásmového pripojenia, ktoré do konca tohto roka očakáva v spomínanom regióne až dvojnásobný nárast v porovnaní s rokom 2002. Aj keď dial-upové pripojenie bude stále zastávať hlavnú časť prístupu do internetu, jeho rast sa spomalí a v sledovanom období sa očakáva iba 20-% penetrácia.

Existuje viac príčin prečo sa rozmach dial-up služieb spomaľuje. Medzi hlavné patria lepšia dostupnosť produktov širokopásmového internetu, ako ADSL a káblové pripojenia, čo možno sledovať aj na slovenskom trhu a stáli zákazníci, ktorí so svojimi väčšími nárokmi presedlali na aj keď cenovo drahší, ale kvalitnejší spôsob pripojenia na internet. K takýmto zákazníkom sa hlavne radí podniková sféra, ktorá má dostatok finančných prostriedkov a klasické pripojenie je pre ňu nepostačujúce. Podstatným a najdôležitejším dôvodom prečo si dial-up stále udrží svoju pozíciu na trhu je cena, na ktorú je trh strednej a východnej Európy veľmi citlivý. "V mnohých krajinách tohto regiónu sú ceny za širokopásmové služby pre bežného užívateľa vysoké. Následkom toho tu budú dial-upy i naďalej hrať významnú rolu," uviedol analytik telekomunikačnej a internetovej skupiny spoločnosti IDC CEMA Joshua Budd.

Až 60 % sledovaného trhu s internetovými pripojeniami predstavuje Česká republika, Maďarsko a Poľsko, aj keď stupeň penetrácie je v porovnaní s Estónskom či Slovinskom na nižšej úrovni. V týchto dvoch štátoch je miera penetrácie porovnateľná so Západnou Európou. Medzi najmenej rozvinuté oblasti tohto regiónu patria trhy Bulharska a Rumunska. Obe krajiny sú stále veľmi závislé na dial-up pripojení.