Aký je Alcatel OT535?

29. sep 2003 o 13:14 Marián Pavel - SME online

Na Alcatel OT535 sme čakali obzvlášť netrpezlivo po tom, čo sme sa pred tromi mesiacmi letmo zoznámili s jeho prvou testovacou verziou a tiež po tom, čo tento model Alcatelu prijali aj kritici. Týždeň sme testovali jeho funkcie. Aký teda je?

Dizajn a klávesnica

Novinka OT535 vychádza z originálne dizajnovaného modelu OT715, s ktorým Alcatel prišiel na trh začiatkom tohto roka. Nie je však taký konzervatívny – imitáciu vysokološteného chrómu dopĺňa metalická modrá alebo červená farba na kryte pod klávesnicou a nad displejom. Na boku a vzadu sú ďalšie časti krytu v tmavej šedej metalíze. V zadnej časti telefónu je umiestnený kvalitný membránový reproduktor. Na bokoch nie sú žiadne funkčné tlačidlá, iba infraport. Na vrchu je otvor na uchytenie šnúrky. Zatiaľ čo model OT715 ovládali len dve tlačidlá a joystick, v OT535 pribudli dve funkčné klávesy. Klávesnica je z tvrdého plastu, tuhá, na stlačenie reaguje pohotovo. Pre užívateľov s veľkými rukami môže spôsobovať problém jej vtesnanie do spodnej časti telefónu, držanie telefónu a zároveň písanie je trochu kŕčovité. Klávesnica je podsvietená oceľovo-modro-bielym svetlom.

Ovládanie

O pohyb v menu sa stará päťsmerový joystick zapustený v žliabku. Tento ovládací prvok nás sklamal – joystick je veľmi malý, tuhý a na pohyb v menu sme museli vynaložiť podstatne viac úsilia ako sme očakávali. Tu Alcatel zaspal dobu – zatiaľ čo ostatní výrobcovia vypočuli pripomienky užívateľov, ktorým takýto joystick nevyhovoval a nahradili ho kvalitnejšími ekvivalentmi, Alcatel stavil pravdepodobne na nesprávnu kartu. V záujme objektivity musíme dodať, že menej „rozmaznaní“ užívatelia ako sú recenzenti budú možno aj s takýmto spôsobom ovládania spokojní.

Displej

Pasívny TFT displej síce zobrazuje iba 4096 farieb, no farebne vyladené menu telefónu toto obmedzenie nedáva príliš pocítiť. Je ostrý a dostatočne jasný s rozlíšením 128 x 128 bodov. Jeho osvetlenie by však mohlo byť trochu rovnomernejšie – v spodnej časti vidieť tiene troch svetelných zdrojov.

Menu telefónu

Menu telefónu vo veľkej miere opäť vychádza z osvedčeného manažérskeho modelu OT715. Je, samozrejme, farebné, tvoria ho veľké ikony a submenu je riešené systémom praktických vnorených záložiek. V menu sa pohybujete horizontálne, prepnúť môžete medzi zobrazením veľkých a malých ikoniek. V porovnaní s ktorýmkoľvek iným telefónom s farebným displejom má OT535 bezkonkurenčne najrýchlejší softvér. Pohyb v menu je taký rýchly, že displej nestíha prekresľovať ikony, k zadaným funkciám sa dostanete okamžite a za celý čas používania sme hlášku „Čakajte prosím“ vari ani nevideli. Vyladené a rýchle ovládanie telefónu je v konkurenčnom boji jednou z najsilnejších zbraní Alcatelu. Máme však aj pripomienku – dve nové funkčné klávesy sú takmer nevyužité, pri pohybe v menu sme nenašli rozumný spôsob ako sa dostať o úroveň nižšie jedným tlačením tlačidla a z niektorých funkcií sa nedostanete von obvyklým stlačením (krátkym, dlhým) tlačidla C, alebo iba výberom príkazu cez joystick. Sú to drobnosti, no občas prekážajú.

Funkcie

Alcatel, zdá sa, vypočul aspoň niektoré pripomienky a OT535 tak prichádza s niektorými prepracovanými funkciami. V telefónnom zozname sa podstatne zlepšila komunikácia medzi internou pamäťou telefónu a SIM kartou a kontakty teraz možno obojsmerne kopírovať aj v celku. K menu v zozname pribudla aj možnosť jednoducho odoslať SMS alebo MMS správu. Aj tu si môžete kontakty triediť do ľubovoľných adresárov a skupín. Ku každému kontaktu možno priradiť zvonenie, obrázok a vytáčanie hlasom. V pamäti je miesto na 800 kontaktov.

Z telefónu môžete odoslať SMS, EMS a MMS správy. Inbox a outbox nerozlišuje druh správy. Pri písaní SMS telefón nepočíta znaky, no upozorní aspoň na to, ak začnete písať ďalšiu správu v rámci funkcie „dlhé správy“. Zatiaľ čo staršie telefóny nižšej triedy bez problémov podporujú ukladanie správ priamo do telefónu, OT715 počnúc už túto bežnú funkciu v telefónoch Alcatel asi nenájdete. SMS správy sa ukladajú na SIM kartu a do telefónu ich môžete presunúť iba ručne, MMS sa už do telefónu ukladajú. Dôvod takejto nelogickej práce so správami nám jasný nie je.

Medzi manažérske funkcie telefónu patrí kalendár, ktorý zobrazuje denný, týždenný a mesačný rozvrh. Uložené poznámky možno komplexne použiť. Okrem kalendára je k dispozícii aj pripomienkovač. Ďalšie funkcie sú štandardné: budík, konvertor meny, kalkulačka, svetový čas s nastavením pásiem a hlasový záznamník.

V telefóne sú dve hry – Wall Breaker, Mutant Alert, ďalšie možno stiahnuť prostredníctvom technológie In-Fusio, ktorú však slovenskí mobilní operátori nepodporujú. Zaujímavé je, že hry sa ovládajú aj špeciálnym tlačidlom nad displejom a už tradične sa hrajú na šírku displeja.

Alcatel ponúka inovatívne možnosti personalizácie. Polyfonické zvonenia, obrázky ako šetrič obrazovky a tapeta na displeji či obrázky priradené k volajúcemu sa dnes stávajú štandardom. Alcatel zašiel ešte ďalej – ponúka „užívateľské prostredia“, tzv. atmosféry. V telefóne sú predvolené štyri, ďalšie si možno stiahnuť. Ak si zvolíte atmosféru, v telefóne sa vám automaticky zmení 7 nastavení – obrazovky po zapnutí i vypnutí, zvuky zvonenia, servisných tónov a oznámení správ, šetriče obrazovky a tapeta, grafický štýl a farby menu. Takáto možnosť je na trhu novinkou. Zvuky si možno už tradične zložiť priamo v telefóne, tie ktoré sú k dispozícii nás však mierne sklamali – Alcatel použil väčšinu z nich rovnakých, ako v starších modeloch.

V rámci personalizácie telefónu si môžete nastaviť klávesy rýchlej voľby – či už na číselnej klávesnici alebo na osobnej klávese vo vrchnej časti telefónu. K dispozícii je aj ovládanie telefónu hlasom.

V telefóne sme našli aj nedostatky: z modelu OT715 prevzal neprehľadné ikony prijatej SMS a neprevzatého hovoru. Zdá sa, že Alcatel ignoroval zásadný nedostatok modelu OT715 – pri vypnutí telefónu a vybratí batérie (napr. pri výmene SIM karty) sa vypne aj interné počítanie času a tak ho musíte neustále nastavovať. V OT535 nájdete túto chybu opäť. Nuž a okrem toho telefón nepodporuje Javu.

OT535 má silne podporované dátové funkcie – GPRS triedy 10 dnes nenájdete ešte v každom telefóne, rovnako ako WAP prehliadač vo verzii 2.0.

Batéria

V Alcateli OT535 nájdete batériu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Zdá sa, že táto kapacita telefónu postačuje, pri bežnom telefonovaní nám vydržala približne 4 dni (telefón bol zapnutý aj v noci).

Celkové hodnotenie

Napriek spomenutým nedostatkom patrí OT535 k najlepším telefónom na trhu aj napriek istej úlohe outsidera, do ktorej sa dostal vďaka tomu, že Alcatel ho na náš trh uvádza príliš neskoro. Najväčším nedostatkom sa nám javí ovládací joystick, všetky ostatné užívatelia buď akceptujú alebo nie. Samozrejme, prednosti telefónu pri jeho porovnaní s konkurenciou veľmi zavážia: veľký a kvalitný displej, neskutočne rýchla obsluha a odozvy ovládacieho menu i funkčná výbava telefónu sú veľmi silnými argumentmi. Záleží teda len na užívateľovi, čo je pre neho podstatnejšie.