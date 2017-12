Nokia začína vyrábať bižutériu a doplnky do domácnosti!

Spoločnosť Nokia predstavila minulý týždeň nové mobilné doplnky, ktoré sa budú predávať ako bižutéria a doplnky zariadenia do domácnosti.

29. sep 2003 o 9:56 Marián Pavel - SME online

Ide o náhrdelníky Nokia Medaillon I a II, digitálne rámy obrazov Nokia Image Frame doplnené digitálnym kaleidoskopom Nokia Kaleidoscope I.

Nokia Medaillon

Medailón je extravagantným doplnkom oblečenia – náhrdelník, ktorý sa bude dodávať v lesklom a matnom prevedení obsahuje displej s rozlíšením 96 x 96 bodov a zobrazením 4096 farieb, na ktorom môžete prezentovať ľubovoľné obrázky. Do pamäte medailónika ich môžete uložiť osem (vo formáte JPEG, celková kapacita je 800 kB), z mobilu sa posielajú cez infraport. Priamo na medailóniku sú tlačidlá, ktorými môžete obrázky na displeji meniť a zmazať. Displej napája elektrická energia z monočlánku, ktorý treba dobíjať z nabíjačky, ktorá je obsahom príslušenstva. Náhrdelník vydrží na jedno nabitie 15 hodín.

Medailón s označením II má rovnaké parametre ako jednotka, rozdiel je len v zmene dizajnu a v tom, že visí na koženej šnúrke.

Digitálne rámy obrazov

Nokia prišla na originálny nápad – umiestniť obrázky do digitálnych rámčekov, ktoré možno umiestniť ako doplnok nábytku kdekoľvek v byte.

Rámček SU-4 má rozmery 170 mm x 129 mm x 123 mm, displej v ňom je veľký 5,1 palca s rozlíšením 320 x 240 bodov. Zobrazuje 4096 farieb a podporuje zobrazenie obrázkov vo formáte JPEG a GIF (neanimovaný). Do pamäte sa zmestí až 50 obrázkov, ktoré z mobilu do rámčeka odošlete prostredníctvom infraportu.

Rámček SU-7 je dokonalejší. Pri rovnakých rozmeroch rámu i displeja ponúka navyše možnosť vložiť SIM kartu a umožniť tak zariadeniu prijímať obrázky cez MMS.

Aj digitálne rámiky sa nabíjajú priloženou nabíjačkou, no čas výdrže a typ batérie Nokia neoznámila.

Digitálny kaleidoskop

Poslednou extravagantnou novinkou je digitálny kaleidoskop, v ktorom si môžete diskrétne prezerať obrázky. V kaleidoskope je virtuálny displej s rozlíšením 270 x 228 bodov zobrazujúci 32 768 farieb, uložiť do neho možno 24 obrázkov vo formáte JPEG, GIF a PNG (neanimované). Zabudovaní NiMH batéria umožňuje nepretržité prezeranie v dĺžke 50 minút. Do kaleidoskopu dostanete obrázky cez infraport a ak by sa vám málila zabudovaná pamäť, rozšíriť ju môžete prostredníctvom MMC karty.

Všetky nové doplnky podporujú modely telefónov Nokia 3200, 3650, 6220, 6600, 6650, 7600, 7650 a komunikátory Nokia 9210 a 9210i. Samozrejme, zariadenia by mali fungovať aj v spojení s telefónmi iných značiek, ktoré podporujú odosielanie farebných obrázkov prostredníctvom infraportu a MMS.

Všetky doplnky sa na trh dostanú v prvom štvrťroku 2004.