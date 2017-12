Posielanie reklamných emailov sa bude trestať

26. sep 2003 o 10:28 TASR

Washington 26. septembra (TASR) - Odosielateľ neželaných, reklamných emailov sa bude v budúcnosti v Kalifornii trestať pokutou až do milióna USD. Podľa kalifornského zákona pokutu môžu dostať všetci odosielatelia reklamných emailov, ktorých elektronická pošta príde do tohto spolkového štátu, alebo bude z neho odoslaná vnútri štátu alebo do iných častí americkej únie. Najnižšia pokuta je stanovená na 1 000 USD za každý odoslaný e-mail.

Zákon hrozí sankciami aj firmám, ktoré si prostredníctvom agentúr dávajú robiť reklamné kampane na svoje produkty. Pokuty nedostanú len vtedy, ak dokážu, že adresáti boli a sú ich klientmi, alebo si elektronické reklamné informácie sami od firiem vyžiadali.

Informoval rakúsky denník Die Presse.

(1 USD = 35,935 SKK)