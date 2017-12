Resident Evil: Dead Aim - zombíci chcú váš mozog

"OH MY GOD! They are back from the dead..." "and they are hungry for living flesh... " "...how do you stop them..." "...how do you kill something that's all ready been killed..." "..shoot them in the head...shoot them in the head!!!"

29. sep 2003 o 5:22 Milo Gracík

Doba pokročila, no T-vírus zostal. Zo zapadnutého amerického mestečka sa presunul do tajných laboratórií vo Francúzsku, odkiaľ bol ukradnutý a prenesený na palubu obrovskej zaoceánskej lode so stovkami pasažierov. Tá sa pomaly ale isto blíži k brehom USA. Na tom by nebolo nič zvláštne, nebyť neprítomnosti živých ľudí a prítomnosti T-vírusu na palube. Preto sa ocitnete v koži zvláštneho agenta menom Bruce McGivern, vyslaného americkou vládou infiltrovať túto loď s cieľom zistiť skutočný stav tejto kritickej situácie. Ako sa dozviete zo štýlového intra s Bruceho infiltráciou to nebolo moc slávne a nebyť tajomnej šikmookej sexice (inak kus :-) - pozn. Kordi) skončila by jeho misia hneď na začiatku. T-vírus bol vypustený, miesto apokalypsy oznámené a stovky živých mŕtvol skučia neukojiteľným hladom po vašom mozgu. Výletná loď spoločnosti Umbrella Vás víta na palube. Prajeme Vám príjemnú plavbu.

Na úvod som si dovolil citovať z papierovej RPGčky All Flesh Must Be Eaten (ÓEden Studios, Inc. mi to určite prepáčia (no neviem, neviem, ja by som si to nenechal :-) - pozn. Kordi), ktorá stavia na úspešných B-čkových hororových zombie filmoch posledných dvoch dekád. A nielen filmoch, pretože hry zo série Resident Evil (Biohazard) patria k tomu najlepšiemu v žánri hororovej akcie. Keďže však CAPCOM s touto sériou exkluzívne presedlal na konzolu GameCube, majitelia PlayStation 2 mali poslednú možnosť postrieľať si zopár zombíkov už pred hodným časom (cca 2 roky) v RE: Code Veronica X. Na PS2 však CAPCOM nezanevrel úplne, aby nám čakanie na pripravovaný on-line trhák RE: Outbreak trochu spríjemnil, splodil tretie pokračovanie série Gun Survivor (t.j. hry určené pre svetelnú pištoľ) z prostredia Resident Evil s podtitulom Dead Aim. Aj keď dve predchádzajúce hry z tejto hry boli neskutočne otrasné a právom prepadli na celej čiare, neodradilo to autorov od práce na treťom pokračovaní. Či sa im podarilo zlomiť kliatbu tejto čiernej perly si prečítajte na vlastné buľvy.

Grafika: 7 / 10

Graficky sa RE:DA oproti predchádzajúcim dielom série Gun Survivor výnimočne podarila, modely postavy i prostredia sú detailné a vizuálne príťažlivé. Grafickému spracovaniu by som mohol vyčítať iba celkovú ponurosť a monotónnosť, predovšetkým vďaka použitej palete farieb. Keďže sa však jedná o hororový príbeh a temnota má vyvolať v hráčovi pocit strachu a úzkosti, nedá sa to považovať za jednoznačné negatívum, ale o jasný zámer autorov. Naviac tma dáva vyniknúť kvalitným svetelným efektom, napríklad svetelný lúč, ktoré vrhá baterka zavesená na Bruceovom ramene vyvoláva atmosferický silný miestami i strašidelný dojem. Prostredie je na predmety dosť chudobné, a o nejakej deštrukcii predmetov nemôže byť ani reč, proste klasické skostnatené renderované prostredie s minimálnou interaktivitou, ktoré je také charakteristické pre sériu RE. Ako je to už hier z produkcie CAPCOM bežné, príbeh hry je vyšperkovaný úchvatnými CGI sekvenciami, ktoré sami o sebe razantne zvyšujú príťažlivosť hry.

"The dame had legs that wouldn't quit, they kept flopping around like dead fish. I restarted the chainsaw and cut the zombie into smaller pieces."

Interface: 7 / 10

Hra používa klasický interface, známy z hier série RE, či Onimusha, ktorý je jasný a prehľadný aj keď v dnešnej dobe pôsobí až príliš klasicky (rozumej archaicky). Za jednoznačnú pozitívum považujem skvele spracovanú mapu, aj keď je iba 2D, oproti takému DMC2 je neporovnateľne prehľadnejšia a užitočnejšia, keďže sa dá zobraziť stlačením jedného tlačidla. Táto hra je primárne určená pre kompletné ovládanie svetelnou pištoľou, t.j. pištoľou nielen strieľate ale pomocou tlačidiel na nej ovládate aj pohyb postavy, obdobne ako sme to mohli nedávno vidieť v celkom podarenom Dino Stalkerovi (tiež z dielne CAPCOM). Ak však nevlastníte pištoľ, nič to, hra sa dobre ovláda aj DualShock-om a pomocou neho prejdete bez problémov celú hru aj na vyšších obtiažnostiach. Nahrávacie a ukladacie časy sú skutočne minimálne, rovnako i nahranie menu je bleskovou záležitosťou. Tak isto prechod z miestnosti do miestnosti (povestná loadingová obrazovka s otvárajúcimi sa dverami) je teraz skoro úplne plynulý. Zaujímavé je, že titulky, ktoré sa zobrazujú pri CGI scénach sa nezhodujú úplne s dabingom, ba čo viac, niekedy si aj protirečia!

"Hardware, software, bullshit! The real Y2K bug is flesh-eating geeks!"

Hrateľnosť: 6 / 10

V podstate je celá hra o pobehovaní, skúšaní dverí, zbieraní a používaní predmetov (kľúčov). No a predovšetkým, a to v prvom rade, je táto hra o streľbe do všade_sa_vyskytujúcich zombíkov. Svoju postavu vidíte z pohľadu tretej osoby, ktorej model pri kamerových kreáciách (napr. pri otáčaní, keď vám vaša postava zavadzá vo výhľade) spriehladnie. Pri streľbe sa však hra prepne do pohľadu vlastných očí, tak ako ho poznáme zo štandardných strieľačiek pre svetelnú pištoľ. Príjemný vylepšením oproti ostatným titulom z tejto série na PlayStation je rýchla otočka o 180°, aj keď túto featurku sme už mohli vidieť v Onimusha, či remake RE na GameCube. Zo spomínaného remake RE autori použili aj real-time chôdzu po schodoch, namiesto trápnej loadingovej obrazovky s úbohým obrázkom schodov. Takže bacha na schody! Vaša výzbroj zahŕňa obligátne známe zbrane (pištoľ, brokovnica, útočná puška) ale i hypermodernú pulznú pušku, špeciálne vyvinutú proti tvorom zasiahnutým T-vírusom. Účinok streľby je však pri všetkých zbraniach skoro rovnaký, rozdiel poznáte iba pri zásahu hlavy, kedy zombík vydýchne definitívne naposledy po jednom zásahu. Celkovo hrateľnosť dosť trpí zviazanosťou enginu so svojimi skostnatenými predchodcami.

"The Lord is my point man, I shall not be in want."

Multiplayer

Táto hra nepodporuje multiplayer.

Zvukové efekty: 7 / 10

Zvukové efekty, ktoré viac než čiastočne prispeli k sláve herného mýtu Resident Evil sú späť v plnej paráde. Od kvalitného anglického dabingu postáv až po do morku kostí zarezávajúce sa výkriky zombií.

"We've got the zombies contained to a 3 block radius. Call in an airstrike. Yes, I know there are still civilians in there, Corporal. Make the call."

Hudba: 7 / 10

Pomalé a monotónne ambientné rytmy skvele podfarbujú ponurú atmosféru pustej lode uprostred oceánu s množstvom krvilačných zombií číhajúcich v každom temnom zákutí. Občasne túto desuplnú na nervy lezúcu hudbu preruší akčná horúčkovitá a frenetická skladba, ktorá vo vás naladí to správnu agresívnu strunu a nabudí vás na tóninu práveprebiehajúcej akčnej scény.

"I had to choose, save my girlfriend or my Dr. Who collection. I know Jenny would have understood. The survivors will thank me when it's all over."

Inteligencia & Obtiažnosť: 6 / 10

Priestory sú dobre zostavené a logicky na seba nadväzujú. Vždy po odomknutí kľúčových dverí sa vám sprístupní ďalšia lokácia. V hre sa nachádza plno prázdnych miestností a ešte väčší počet nedostupných priestorov, takže stereotypného blúdenia po chodbách zamorených zombíkmi si užijete veru dosť. Toto pobehovanie by bolo možno aj zábavné, no jedine v prípade, že by na vás hra pôsobila desivo. Ale s výzbrojou hodnou agenta MIB je pre vás tlupa potácajúcich sa mŕtvol nezáživná rutina. Žeby takýmto spôsobom autori umelo predlžovali veľmi krátku (cca 5 hodín) dobu hrania? Asi hej, keďže hra neponúka ani mrť bonusov, ani žiadnu veľkú motiváciu pre opakované hranie.

"A blow to head! The pussface goes down! The crowd goes wild! He swings, he scores again! Bring it on, you lame-ass pukes!"

Záverečný verdikt: 7 / 10

Nedá sa jej nič podstatné vytýkať, nemožno na nej ani nič zaujímavé vypichnúť. Nie je to ani plnohodnotná strieľačka pre lightgun, ani strašidelný survival horror, no ani riadna akčná adventúra. Tak čo tu teda máme - rozporuplnú akčnú strieľačku s prvkami adventúry, so zaujímavým herným systémom no bez stopy výraznej hrôzostrašnej atmosféry. Ak ste však vlastníkmi svetelnej pištole a už ste znudený štandardnými strieľačkami pre túto perifériu, môže pre vás Resident Evil: Dead Aim znamenať veľmi zábavnú spestrujúcu záležitosť.

Majitelia svetelnej pištole si k hodnoteniu môžu pripočítať 1 hviezdičku, pretože k dnešnému dňu je to pre ich búchačku tá najlepšia hra na trhu!