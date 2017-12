Lethal Dreams - ruský mix RPG a stratégie

26. sep 2003 o 5:18 Ján Kordoš

Mixovaniu žánrov sa nevyhlo ani ruské herné štúdio Boolat Games a už dlhší čas majú vo výrobe zaujímavý mix RPGčka a stratégie - Lethal Dreams. Možno sa vám po tejto definícii vybaví trošku vylepšení Warcraft, ale hra bude mať rovnomerne rozložené sily medzi RPG aj stratégiu.

Hra je primárne zameraná na mágiu, preto vás nesmie prekvapiť zistenie, že na výber máte medzi šesticou mágov. Každý z nich ovláda jednu sortu mágie a pre úplnosť si ich vymenujeme v abecednom poradí: Enchantment (okúzlenie), Evocation (vyvolávanie), Incarnation (klasická inkarnácia), Necromancy, Portals (premiestňovanie), Transmutation (premena alebo mutácia). Aby to však nebolo všetko, každý mág sa môže vypracovať aj v siedmom odbore - mágii predstáv. Samozrejmosťou je rozdielnosť kúziel pre jednotlivé charaktery, z čoho plynú aj výhody, respektíve nevýhody, kúzelníkov. V bojoch sa budete snažiť poraziť svojich hlavných protivníkov, teda mágov, vyznávajúci iné božstvo ako je to vaše. Tieto boje sa budú odohrávať na ostrovoch, ktoré si pokojne plávajú vo vodách oceánu Chaosu.

Dôležitý je postupný vývoj príbehu, ktorý by mal postupne v hre gradovať a vysvetliť vám úvodné nejasnosti. Celý svet uvidíme pekne v troch rozmeroch, takže v spracovaní by veľký problém byť nemal, o tom sa môžete presvedčiť aj na našich screenoch. Uvidíme, akú cestu si vyberie tento projekt, my vám len sľubujeme, že túto púť budeme určite pozorne sledovať, veď by bolo nežiadúce pripraviť sa o nástupcu Warcrafta.