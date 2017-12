Ericsson Business System Slovakia mení názov na Damovo

Názov bude mať dodatok "in association with Ericsson", ktorý má symbolizovať pokračovanie spolupráce s firmou Ericsson

14. sep 2001 o 11:24 sita

BRATISLAVA - Spoločnosť Ericsson Business System Slovakia (EBSS) vo štvrtok ohlásila zmenu svojho obchodného mena na Damovo Slovakia, s dodatkom "in association with Ericsson". Nový názov má symbolizovať zámer spoločnosti stať sa vedúcim systémovým integrátorom v oblasti dát, mobility a hlasu (data, mobile and voice) a dodatok "pokračovanie spolupráce s firmou Ericsson". Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Róža.

Na presadenie sa nového názvu na trhu spoločnosť podľa Róžu uskutoční v tomto roku reklamnú kampaň, zameranú na inzerciu v tlači a komunikáciu s klientmi, ktorých má v súčasnosti asi 200. V budúcom roku sa firma chce zviditeľniť aj cez sponzorstvo a spoluprácu s univerzitami.

Spoločnosť podľa prevádzkového riaditeľa Ivana Majera zmení iba svoj názov, pričom zamestnanci, ktorých je v súčasnosti 36, zostanú. Ako uviedol, ich počet by sa mal do konca tohto roka zvýšiť na 42 a v budúcom roku na 50 pracovníkov.

EBSS v roku 2000 podľa Róžu dosiahla obrat 0,5 mld. Sk. V tomto roku očakáva rast na úrovni 42 až 43%.

Spoločnosť EBSS vznikla v septembri 2000 odčlenením od spoločnosti Ericsson Slovakia. V marci tohto roku spoločnosť Ericsson odpredala 80% podiel vo svojej divízii Ericsson Enterprise, do ktorej patrí i EBSS, firme Apax Partners Funds za 480 mil. USD. V súčasnosti je Damovo nadnárodnou spoločnosťou, ktorá zamestnáva 2,7 tis. pracovníkov a má 19 zastúpení po celom svete.



(1 USD = 47,833 SKK)