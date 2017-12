Siemens dnes predstavil dve novinky - modely C62 a A60

Siemens dnes predstavil na internete dva nové modely - C62 určený pre užívateľov, ktorí vo zvýšenej miere používajú SMS a MMS a A60, svoj prvý low-endový telefón s farebným displejom.

25. sep 2003 o 10:55 Marián Pavel - SME online

Siemens C62 je moderný trojpásmový telefón strednej triedy s pripojiteľným fotoaparátom QuickPic Camera so zabudovaným bleskom a farebným displejom. Navrhnutý je špeciálne pre fanúšikov multimediálnych správ (MMS), aby sa mohli jednoducho podeliť s priateľmi o zábavné momenty prostredníctvom zaslaných farebných fotografií.

Štýlovú a zároveň jednoduchú komunikáciu zaručuje trojtónový farebný vzhľad, stĺpcové rozloženie klávesnice a chromované tlačidlá. C62 váži 85 gramov a je dostupný v troch farbách – orlia biela, holubia modrá a višňovo červená. Samozrejmosťou sú polyfonické tóny zvonenia, zábavné hry a organizačný softvér.

C62 ponúka širokú škálu originálneho príslušenstva Siemens. Popri pripojiteľnom fotoaparáte QuickPic Camera s bleskom ponúka výber z praktických prenosných puzdier, rozličných nabíjačiek a káblov na prenos dát, ako aj príslušenstvo hands-free ako sú náhlavná súprava PTT alebo flexibilná sada do auta Car Kit Portable a základný balík Basic Car Pack, ktorý je určený pre riešenia do auta.

Telefón sa bude predávať v Európe a v Ázii od októbra 2003.

A60 ponúka farebný displej, trojpásmový príjem a polyfonické zvonenia. Ľahko sa ovláda a svojou cenou je prístupný širokému okruhu používateľov.

Tento všestranný trojpásmový telefón je určený pre všetkých tých, ktorí chcú do svojej komunikácie vniesť farbu. Telefón ponúka rad vymeniteľných CLIPit krytov a 16 polyfonických zvonení. Siemens A60 umožňuje telefonovať až 5 hodín a v pohotovostnom režime vydrží až 250 hodín. Je ľahký, váži len 85 gramov, takže sa vojde do každého vrecka či malej kabelky.

Siemens A60 umožňuje posielať dlhé SMS alebo EMS (Enhanced Message Service) správy. Tí, ktorí chcú svoju komunikáciu ozvláštniť, môžu pridať rôzne zabudované zvuky, obrázky a animácie.

Aj A60 prichádza so širokou škálou originálneho príslušenstva Siemens. Okrem šiestich CLIPit krytov je k dispozícii náhlavná súprava PTT, rozličné nabíjačky a káble na prenos dát, dodatočná batéria a praktické puzdro na nosenie Tour Case. Navyše je k dispozícii škála riešení do auta, vrátane sady do auta Car Kit Comfort (s dvojdielnym modulárnym nástavcom, ktorý sa ľahko prispôsobí väčšine budúcich mobilných telefónov Siemens), flexibilnej sady do auta Car Kit Portable, základného balíka do auta Basic Car Pack a držiaka na mobilný telefón Mobile Holder.

Telefón sa bude predávať v Európe od októbra 2003.