Kedy telefonovať lacnejšie

Slovenské telekomunikácie

4. okt 2003 o 0:00

Pokiaľ môžete, volajte cez víkend, najlacnejšie sú všetky hovory. Telefonáty v rámci pevnej siete sú v pracovné dni v slabej prevádzke noci (19.00-7.00) približne o 20 % drahšie ako cez víkend, cena za volanie na mobily je rovnaká.

Ak musíte volať počas dňa, najviac sa vám predražia medzimestské hovory (v porovnaní s víkendom takmer trojnásobne), za miestne hovory zaplatíte takmer dvakrát viac a za telefonáty na mobily o 70 % viac.

Orange

Orange má silnú prevádzku v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00. Ak sa tomuto času vyhnete, ušetriť môžete najmä pri volaní do pevnej siete (menej než tretinová cena v slabej prevádzke), pri volaní na Eurotel ušetríte približne polovicu.

Pri hovoroch v rámci siete Orange máte ďalšie zľavy, ak voláte v pracovné dni až po 22. hodine alebo ráno pred siedmou, alebo cez víkendy a sviatky.

Eurotel

Pre hovory do vlastnej siete a na pevnú linku má Eurotel vyššie ceny od 8.00 do 18.00, pri telefonátoch na Orange však o dve hodiny dlhšie, od 7.00 do 19.00. Najviac môžete ušetriť na telefonátoch do vlastnej siete: mimo špičky sú ceny približne polovičné a cez víkend zaplatíte pri najpoužívanejších programoch len šestinu či osminu ceny v silnej prevádzke. Pri hovoroch do iných sietí sú ceny v slabej prevádzke v pracovných dňoch rovnaké ako cez víkendy.

Počas štátnych sviatkov používajú všetci operátori tarifikácia ako cez víkendy.