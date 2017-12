Sú ženy naozaj lepšie počtárky?

Ženy sú lepšie počtárky ako muži v prípadoch, keď treba rýchlo spočítať menšie čísla alebo množstvá. Ukázal to experiment, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 18-tisíc ľudí. Prebiehal v nezvyčajných podmienkach na výstave interaktívnych exponátov v jednom ..

24. sep 2003 o 22:30

Ženy sú lepšie počtárky ako muži v prípadoch, keď treba rýchlo spočítať menšie čísla alebo množstvá. Ukázal to experiment, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 18-tisíc ľudí. Prebiehal v nezvyčajných podmienkach na výstave interaktívnych exponátov v jednom z múzeí v britskom Bristole. Výskum tiež podporil hypotézu, že ľudský mozog ovláda dva spôsoby počítania, s ktorou prišli vedci už pred polstoročím. Napísal o tom New Scientist.

„Keď ukážem tri prsty, väčšina ľudí nepotrebuje počítať, aby zistili, koľko ich je,“ povedal vedúci experimentu Brian Butterworth z University of College London. Ale čím viac predmetov, tým viac času potrebuje človek na to, aby ich zrátal. Práve to dovoľuje vedcom predpokladať, že naša myseľ používa dva spôsoby v závislosti od toho, či pracuje s malými alebo veľkými číslami.

Návštevníci výstavy na dotykových obrazovkách rátali rozdielne množstvá bodiek. Ženy to dokázali pri nižších číslach rýchlejšie, a tento rozdiel bol podľa Butterwortha „malý, ale dôležitý“. Pri vyšších číslach počítali rovnako rýchlo (alebo pomaly) muži aj ženy.

Pohlavie však nebolo jediným rozdielnym faktorom. Ak sa bodky zjavili v ľavej polovine obrazovky, ľudia ich dokázali zrátať v priemere o šesť percent rýchlejšie, ako keď boli v pravej. Iné výskumy ukázali, že tí, ktorí obľubujú viedeohry, v priemere tiež rátali bodky rýchlejšie.

Francúzsky vedec Stanislas Dehaene, ktorý v Bristole predvázal iné exponáty, však nie je presvedčený, že ženy v priemere naozaj rátajú nižšie čísla rýchlejšie ako muži. „Je možné, že tie, ktoré prišli na výstavu, sú v rýchlom rátaní jednoducho lepšie ako priemer,“ povedal pre New Scientist. Sám Dehaene však považuje nápad robiť podobné experimenty na výstavách za vynikajúci, lebo vedci majú k dispozícii veľké množstvo ľudí. Preto budú podobné experimenty v Bristole pokračovať.

(ač)