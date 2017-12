Čomu sa smejú Američania, Briti a Francúzi

Pri britskej Univerzite v Hertfordshire existuje od roku 2001 vedecký projekt zvaný Laboratórium smiechu, v ktorom psychológovia skúmajú, čomu sa vlastne ľudia smejú. Okrem iného si všímajú rozdiely v chápaní humoru rôznych národov.

24. sep 2003 o 22:34

„Naše výsledky ukazujú, že ľudia z rôznych častí sveta sa smejú odlišnému humoru,“ hovorí vedúci laboratória Richard Wiseman. „Humor je dôležitý pri vzájomnom porozumení medzi ľuďmi. Čím viac budeme rozumieť tomu, ako kultúra ovplyvňuje zmysel pre humor, tým lepšie sa budeme chápať.“

Výskumníci zistili, že ľudia z Austrálie, Nového Zélandu, Írska a Británie majú najradšej anekdoty, ktoré obsahujú slovné hračky, preto sú často nepreložiteľné do iných jazykov. Príkladom, ktorý do slovenčiny možno preložiť, je nasledujúci vtip:

„Prídete večer do klubu?“ pýta sa starší lord rovnako starého priateľa. „Ešte neviem. Dohodol som si dámsku návštevu. Ak budem môcť, tak neprídem, ale ak nebudem môcť, tak prídem.“

Američanom a Kanaďanom sa ktovie prečo najviac páčia vtipy, v ktorých niekto vyzerá ako hlupák:

Texasan sa pýta: „Vy ste odkiaľ?“ Absolvent Harvardovej univerzity, považovanej medzi prostými ľuďmi za snobskú a nafúkanú školu, odpovie: „Pochádzam z miesta, kde vety nezakončujeme týmto slovom.“ Texasan: „Dobre. Tak teda ty si odkiaľ, somár?“

Francúzi, Dáni či Belgičania sa zas najviac smejú vtipom až surrealistickým:

Príde vlčiak na poštu a do telegrafného blanketu napíše: „Haf. Haf. Haf. Haf. Haf. Haf. Haf. Haf. Haf.“ Poštový úradník prebehne text a zdvorilo psa upozorní: „Je to iba devať slov. Za rovnakú cenu môžete poslať ešte jedno haf.“ „Ibaže,“ odpovie pes, „to by potom nedávalo žiadny zmysel.“

Nemci sa zas pri výskumoch ukázali ako jediný národ, ktorý neuprednostňoval nejaký špecifický druh vtipov.

Ako univerzálnu anekdotu, ktorej sa bez ohľadu na národnosť smejú muži aj ženy, mladí aj starí, výskumníci určili túto:

Dvaja muži lovia v lese, keď zrazu jeden odpadne. Zdá sa, že nedýcha, oči má stĺpkom. Druhý lovec vytiahne mobil a volá záchranku: „Môj priateľ je mŕtvy! Čo mám robiť?“ Operátor odpovie: „Upokojte sa. Pomôžem vám. Najskôr sa však ubezpečte, že je naozaj mŕtvy.“ V slúchadle je chvíľu ticho, potom sa ozve výstrel, a lovec hovorí operátorovi: „Dobre. A čo mám urobiť teraz?“

Podľa Wisemana tento vtip je smiešny z mnohých dôvodov. „Cítime sa nadradení nad tým hlúpym lovcom, smejeme sa, že nepochopil operátora a ešte sa môžeme vďaka smiechu povzniesť nad obavy z vlastnej smrteľnosti,“ hovorí. (jet)