Crazy Taxi 3: The High Roller - bláznivý taxik na PC

25. sep 2003 o 5:00 Ján Kordoš

Bolo by trošku odvážne hovoriť, že Crazy Taxi bola na PC úspešná hra. Akčné závody, ktoré boli výrazne poznačené konverziou s konzol sa jednoducho až tak moc nepodarili a išlo o akčné závody na čas. Teraz sa chystá tretie pokračovanie a keď si pozriete nové screeny, je dosť možné, že nezbadáte žiadny rozdiel medzi predchádzajúcim dielom a The High Roller.

Empire Interactive sa však aj tak rozhodli, že to risknú a vypustia medzi hráčov pokračovanie. Zatiaľ som však trošku mimo, lebo správy neobsahujú žiadne výrazné zmeny oproti poslednému Crazy Taxi. Technická stránka sa skoro vôbec nezmenila a musím vysloviť veľké fuuuj, lebo na to sa už dnes pomaly ani nedá pozerať. Hrany sú také ostré, že sa na nich môžete niekedy aj porezať, detaily ostali pred nami dokonalé skryté a celkovo to vyzerá dosť úboho - teda aspoň oproti konkurencii, ktorá je už dnes o krok vpredu. Aby sme však nedostali len starú hru v novej krabici a okrem nových misií budeme mať k dispozícii aj nových vodičov a nové mašinky. Ďalej bude nasledovať nová hudba, nové zvuky a zaujímavé triky, ktoré vám zabezpečia rýchle doručenie zákaznika na ním vybrané miesto. To je totiž cieľom hry.

A to je všetko priatelia. Dúfam, že sa to ešte všetko zmení a na dobré obráti, lebo noviniek je žalostne málo a predchádzajúci diel nebol až tak výrazne dobrý, aby zaujal.