Telekom Austria chce získať kontrolu nad Mobiltelom

24. sep 2003 o 17:36 SITA

VIEDEŇ 24. septembra (SITA, Reuters) - Očakáva sa, že spoločnosť Telekom Austria uskutoční záväznú ponuku na získanie kontroly nad najväčším bulharským mobilným operátorom, spoločnosťou Mobiltel. Tento krok je v súlade s plánom rakúskej spoločnosti expandovať do juhovýchodnej Európy, uviedol to agentúre Reuters zdroj blízky Telekomu. Očakávalo sa, že dozorná rada firmy Telekom Austria, ktorá sa stretla v stredu, potvrdí záväznú ponuku na odkup majoritného podielu v bulharskej spoločnosti.

Už v júni uskutočnil dominantný rakúsky prevádzkovateľ pevných liniek a bezdrôtových služieb nezáväznú ponuku a vykonal hĺbkovú kontrolu. Hovorca spoločnosti Telekom potvrdil stretnutie dozornej rady, ale odmietol poskytnúť ďalší komentár.

Generálny riaditeľ Telekomu Heinz Sundt uviedol, že by chcel kontrolu najmenej nad 51 % v spoločnosti Mobiltel a bol by schopný v hotovosti zaplatiť 400 mil. eur, a ostatok inou cestou. Dcérska spoločnosť Telekomu poskytujúca bezdrôtové služby už vlastní lukratívne pobočky v Chorvátsku a Slovinsku a uviedla, že chce ďalej expandovať na nevyvinuté juhovýchodné trhy. Bulharsko by mohlo byť silne rastúcim trhom, keď penetrácia predstavuje iba 34 %, v porovnaní s úrovňou 53 % v Chorvátsku a 70 % v Slovinsku, povedali analytici.

(1 EUR = 41,198 SKK)