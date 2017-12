S vládnym špeciálom sa počas letu nedá telefonovať

BRATISLAVA - So žiadnym členom vlády a delegácie sa počas letu vo vládnom špeciáli nedá spojiť. Naše vládne lietadlo nedisponuje špeciálnym zariadením s VKV spojením, pomocou ktorého môže posádka komunikovať aj vo vzdialenostiach nad jeden kilometer.

14. sep 2001 o 10:07 (mož)

To je maximálna výška, do ktorej je ešte v lietadle možné používať vo výnimočných prípadoch mobil. Musíte sa však nachádzať priamo nad vysielačom. Bežne mobil prestáva fungovať päťsto metrov nad zemou.

Po udalostiach, ktoré sa odohrali v utorok, keď premiér s celou delegáciou na ceste do Kanady nevedel niekoľko hodín, že Amerikou otriasajú výbuchy, sa ministerstvo vnútra rozhodlo VKV spojenie zabezpečiť. Denník SME o tom informoval zástupca riaditeľa leteckého útvaru Viktor Remeň: „Toto sú lety, ktoré trvajú štyri-päť hodín, a takých je veľmi málo. Stalo sa nám to prvýkrát a vzhľadom na to sa už hľadajú financie na to, aby sa prístroj zakúpil a nainštaloval.“

Celé zariadenie aj so základňou nestojí viac ako milión korún. S vládnym špeciálom sa dá počas letu spojiť jedine po linkách riadenia letu. Pracovníci leteckého útvaru vedia len to, kde sa lietadlo momentálne nachádza: „Zavoláte si sem a my vám povieme, približne v akej je oblasti. Alebo cez orgán riadenia letu, ktorý je napríklad v Toronte, má ho na obrazovke a komunikuje s ním. Môžete iba nechať odkaz.“

S orgánom riadenia letu komunikuje pilot a ten sa musí dozvedieť, čo sa deje. Na otázku, prečo pilot neinformoval celú posádku, Remeň odpovedá: „Pilotovi pravdepodobne na Islande túto informáciu nedali. Mali riadne podaný letový plán a podľa neho odleteli. Po nejakej pol hodine sa stala tá udalosť. Vtedy boli medzi Islandom a Spojenými štátmi. Pilotovi povedali iba to, že budú problémy s pristávaním v Toronte, že bude veľmi veľa lietadiel, ale dôvod sa kvôli dosť pochopiteľným veciam neudáva. Tentoraz to bolo preto, aby niekto nespanikáril. Všetci sa to dozvedeli až po pristátí.“