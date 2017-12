Chcete preniknúť do sveta progamingu?

Hráte nejakú hru často? Baví vás natoľko, že sa od nej nemôžete odtrhnúť a neustále si svoje sily s niekým porovnávate? Ak vaše odpovede boli kladné, ste na najlepšej ceste dostať sa do sveta progamingu. V ňom sa totiž môžete stretnúť s ľuďmi, ktorí majú

podobné herné zameranie, a naviac si so svojím koníčkom môžete zarobiť i nejaké peňiažky.



Niektorí z vás sa asi pozastavia nad slovíčkom progaming. Čo vôbec znamená? No v krátkosti by sme ho mohli charakterizovať ako odlišný pohľad na svet počítačových hier, než aký je do dnešnej doby zažitý. Objavujú sa tu náznaky na pozdvihnutie tejto záľuby na úroveň klasických fyzických športov, akými sú napríklad hokej, tenis, futbal či cyklistika. Vďaka tejto snahe sa totiž do odvetvia môže dostavať stále viacej finančných prostriedkov, ktoré sú pre rozvoj nevyhnutným katalyzátorom. V súčasnej dobe, teda asi štyri roky po tom čo sa k nám progaming dostal sa výhry na prestížnejších podujatiach pohybujú v rádovo tisíckach korún (čo ako prilepšenie k vreckovému určite nie je zlé :o)).

Korene progamingu sú veľmi hlboké. Všetko to začalo skupinou nadšencov, ktorí chceli pre seba a svojich kamarátov usporiadať turnaj , v tej dobe ešte v populárnej verzii akčnej strielačky Quake 2. I napriek tomu, že šlo o zábavu, založili títo nadšenci združenie ktoré zoskupovalo najlepších hráčov a ich cieľom bol rozvoj kooperatívneho hrania v Čechách a na Slovensku. Nazvali sa ProGamers. (http://www.progamers.cz) Od tej doby uplynulo veľa času a nastalo množstvo zmien. Tempo vývoja multiplayerových hier vo svete umožnilo vytvoriť profesionálne ligy a turnaje. Najväčší turnaj v našich končinách sa odohrával v rámci 38. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch a niesol názov AMD PC Challenge a bol usporiadaný pod oficiálnou záštitou mesta.

Čo tak asi prináša život profesionálneho hráča? No, teoreticky ide iba o to čo najčastejšie hrať svoju obľúbenú hru. V praxi je to, ako všetci vieme, vždy o niečo zložitejšie. Tí najlepší musia trénovať i niekoľko hodín denne, neustále si prechádzať mapy a prostredia, skúšať nové taktiky a vymýšľať nové finty. Ďalej je veľmi dôležité sledovať záznamy ostatných konkurentov. V neposlednej rade musíte vyzvať čo najviac súperov. Ideálne je ak je váš protivník je o kúsok lepší a vy sa potom vždy máte čomu učiť ale hra je pritom relatívne vyrovnaná. Slabší súper vám síce zvýši sebavedomie avšak takmer nič vám nedá.

Ak sa hraniu začnete venovať poctivejšie a dlhšiu dobu zistíte, že na váš výkon má vplyv i vaše PC. V obecnom merítku platí, že vaše PC by malo plynulo zobrazovať vašu obľúbenú hru vo všetkých prostrediach obnovovacou frekvenciou 50 obnovení za sekundu (frames per second – FPS). Nižší počet FPS vám bude vadiť predovšetkým pri rýchlych pohyboch. Z ďalšieho vybavenia potrebujete sluchátka a samozrejme myš a klávesnicu. Myš sa stala veľmi dôležitým nástrojom a dnes už existuje množstvo špeciálnych modelov určených profesionálnym hráčom, ktoré sú špeciálne prispôsobené i pre rôzne typy hier. Svoju funkciu myš trošku stráca u športových hier a simulátoroch kde prichádzajú na rad joystiky, gamepady a volanty.

Okrem konfigurácie vašeho PC záleží samozrejme i na pripojení ktorým disponujete. Časy kedy sa všetko odohrávalo cez 56 kb modem sú nenávratne preč (i keď ja Tony-ho Hawka ešte stále hrám pomocou modemového pripojenia). Dnes sa štandardom stáva minimálne ISDN. Veľa však závisí i na pingu servru (odozve). Čim je kratšia odozva tým sú vaše pohyby presnejšie. No a práve pripojenie je v našich končinách najväčšou brzdou pre širší rozvoj progamingu. Bohužiaľ voči západnému svetu máme ešte stále rezervy a o Amerike ani nehovoriac, kde platenie za interent považujú za výborný vtip (dokonca až taký dobrý vtip, že najviac sa na ňom smejem my :) - pozn. Kordi).



Ak sa rozhodnete hrať nejaký tímový mód, mali by ste si nájsť skupinku ľudí, s ktorými budete súťažiť a trénovať. Takémuto tímu ľudí sa hovorí klan. Je to niečo ako klasický športový klub. Lepšie klany majú i svojich manažérov a ich cieľom je nalákať čo najväčší počet sponzorov, ktorí by hradili cesty a vstupy na turnaje alebo dotovali vybavenie PC. Klany na oplátku svojmu sponzorovi poskytujú slušnú reklamu a v mnohých prípadoch na turnajoch vidíte prezývky hráčov, za ktorými figuruje i názov sponzora. Týmto sa klany snažia o čo najväčšiu prezentáciu a dávajú i najavo komu za svoju účasť vďačia. Situácia došla až tak ďaleko, že sa rôzne profesionálne špecializované klany spájajú a vytvárajú tzv. multi klany. Tím si vytvárajú lepšie podmienky na jednanie so sponzormi.

Ak budete hľadať nejaký klan, určite zavítajte na stánky ProGames (http://www.progames.cz) nájdete tam zoznamy tímov, ktoré sú zoradené podľa výkonnostných úrovní. Sami určite dokážete ohodnotiť svoje skúsenosti a potom napísať malik bude iba otázkou niekoľkých minút. Väčšina hráčov sa zdržuje i na IRC (Internet Relay Chat), kde si zakladajú vlastné miestnosti. Je akýmisi nepísaním pravidlom, že každý klan má nejakú miestnosť, kde nájdete jeho členov. Tak čo, motivoval vás tento článok? Kto vie, možno práve vo vás sa skrýva neobjavený talent a práve vy budete ten kto na tohtoročnom InvexCupe 2003 získa prvú cenu .o) Tak prečo to neskúsiť?