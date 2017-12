Starsky and Hutch sa dočká pokračovania

25. sep 2003 o 5:17 Ján Kordoš

Nech si hovorí každý čo chce, Starsky and Hutch bola zábavná hra, ktorá sa ničím nesnažila napodobniť GTA 3 alebo Drivera. Prvoradá bola hrateľnosť a tá sa vydarila. Preto nie je prekvapením, že spoločnosť Empire Interactive oznámila hru Starsky and Hutch 2. Úspech z predaja potvrdil, že sa im oplatí investovať do licencie na film, ktorý je pod správou Sony Pictures. O pokračovaní nie sú známe žiadne podrobné informácie, len klasické reklamné kecy o lepšej grafike, nových lokáciách s viac detailami a ešte lepšou hudbou a zaujímavším príbehom a blablabla. Hra je plánovaná na koniec budúceho roku a podrobne vás o ňom ešte budemeinformovať.