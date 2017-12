Universal Combat - ďalší pokus Dereka Smarta

Derek Smart je veľmi zaujímavá postava ne hernom poli. Nepoznám totiž človeka, ktorý by si tvrdohlavo stál za svojou hrou aj napriek všetkým hodnoteniam, ktoré sa nevyšplhali nad 10%. Jednoducho totalný prepadák, ktorý vyšiel na viackrát, ale v hre sa nen

24. sep 2003 o 9:24 Ján Kordoš

achádzali žiadne vylepšenia, tak sa jednalo o stále ten istý shit, len s iným dátumom vydania.

A o čo vlastne ide? Predstavte si vesmír s obrovským počtom planét. Na každú planétu môžete pristáť, preskúmať ju, obchodovať, zabíjať. Celkom zaujímavý koncept pre internet only hru. Derek sa pokúsil to všetko vpratať do singleplayeru a ak by sa mu to podarilo, bola by to obrovská bomba. Lenže všetko, čo sa dalo, to sa pokazilo. Spracovanie, padavosť hry, bugy, krkolomné ovládanie, nuda, absencia umelej inteligencie a tak ďalej a tak ďalej. Teraz však prichádza čas na zmenu, teda aspoň podľa Dereka, ktorý dokonca aj zmenil názov hry, takže dúfame, že sa skutočne začne blýskať na lepšie časy.

Takže názov hry sa zmení na Universal Combat. To je prvá zmena, aj keď nepodstatná, ale je. Zmenou prejde kompletne celé ovládanie, ktorá má byť teraz user-friendly a zárukou je tým betatesterov. No uvidíme. K zmene došlo aj v samotnom koncepte hry a po zostupe na plaétu sa po nej budete môcť aj poprechádzať alebo ako v každej FPS aj zastrieľať si na niekoho. Grafika vyzerá priemerne, ale pri komplexnosti hry sme ochotný túto priemernost Derekovi odpustiť.

Pomaly prichádza čas vypustenie oficiálneho dema a som zvedavý ako to všetko dopadne, lebo veľkohubých prehlásení sme tu už mali kopec a bublina spľasla - nič z toho. Ja len dúfam, že sa to konečne podarí a zahráme si zaujímavú hru so žijúcim svetom nezávisle od nás. Uvidíme. O distribúciu hry sa stará firma DreamCatcher.