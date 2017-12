Ako dlho sa oplatí používať počítač?

Najlepším spôsobom ako ušetriť peniaze pri nákupe nového počítača je jednoducho používať ten starý čo najdlhšie, hovorí nám sedliacka logika. Nie vždy je to tak, tvrdia výskumníci z agentúry Gartner.

23. sep 2003 o 22:30

Podľa ich štúdie sú celkové náklady firiem rovnaké, či počítače používajú štyri, päť alebo šesť rokov. Ak totiž používajú jeden počítač dlhšie ako tri až štyri roky, výrazne stúpa potreba jeho opráv. Úspora na nákupe sa tak vyvažuje stratou zo zníženej produktivity zamestnancov, ktorí musia čakať na znovuzavedenie počítača do prevádzky, alebo ich brzdí nedostatočný výkon techniky.

Gartner preto odporúča, aby firmy používali počítače slúžiace bežným kancelárskym zamestnancom štyri roky. Ak slúžia aj pre náročnejšie úlohy, vymeniť by sa mali najmenej o rok skôr. Používať jeden počítač päť rokov a viac sa odporúča len na špecializované úlohy, napríklad v callcentrách, kde zamestnanci nemôžu postupne pridávať do počítača nové programy či dáta a znižovať tak jeho výkon.

Pri plánovaní nákupu počítača treba brať do úvahy aj správne načasovanie, vzhľadom na plánované migrácie na novšie verzie operačného systému, ktoré sú mimoriadne náročné na čas obsluhujúcich technikov. Napríklad nový počítač s Windows XP kúpený v roku 2001 by si vystačil s týmto systémom, počas celej štvorročnej životnosti, čím by si firma ušetrila problémy s kopírovaním všetkých dát a zmenou operačného systému. Keby si zákazník kúpil rovnaký počítač budúci rok, musí už počítať aj s nákladmi na neskoršiu zmenu systému.

Štúdia sa však týka pomerov v Spojených štátoch, kde ceny počítačov nie sú oveľa vyššie ako na Slovensku, rozdiel v cene práce počítačových technikov je však niekoľkonásobný. Je preto pravdepodobné, že u nás sa predsa len oplatí firmám udržiavať počítače v chode o niečo dlhšie ako vo vyspelejších krajinách, keďže práca technikov ktorí ich musia neustále opravovať, je lacnejšia.

Kúpa nového počítača sa však môže na druhej strane vyplatiť aj domácim majiteľom počítačov, ktorí nie sú veľmi zbehlí v technike a k riešeniu problémov so stále pomalším a menej spoľahlivým systémom musia neustále privolávať príbuzných či priateľov. (tb)