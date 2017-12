Špinavými chodníčkami k moci

Asi nikoho by nenapadlo, že rozpad Sovietskeho zväzu bude mať taký pozitívny vplyv aj na počítačové hry.

23. sep 2003

Množstvo ich totiž ťaží z tematiky postsovietskych republík, agresívnych nových režimov, teroristov a podobných vďačných tém. Aj autori novej hry Republic: The Revolution sa nechali inšpirovať týmto trendom. A zobrali to veľmi netypicky. Veď v ktorej inej hre máte za úlohu pomocou všetkých možných nástrojov špinavej (doslova!) politiky zvrhnúť režim malej republiky a získať moc pre seba?

Tu sa o to môžete pokúsiť v krajine Novistrana, ktorú ovládol diktátorský režim jedného nenávideného muža. Ten vládne silou, zastrašovaním a pomocou tajnej polície. Urobil však veľkú chybu, keď sa v minulosti postaral o smrť rodičov hlavného hrdinu hry. Ten po niekoľkých rokoch nastupuje na scénu ako vodca novej politickej strany. S ňou mu budete pomáhať v získavaní toho najdôležitejšieho pre politický prevrat – podpory obyvateľstva v troch kľúčových mestách krajiny.

Hra vám dá už na začiatku najdôležitejšiu lekciu, a to, že v politike nie sú ničie ruky čisté. A tak aj s tými najlepšími úmyslami budete musieť siahať k rôznorodým taktikám. Od bežného presvedčovania a propagácie až po štrajky alebo úkladné vraždy. Popísať všetky možnosti vašej politickej kariéry je tu nemožné, ale verte, že si každý nájde to „svoje“. Škoda len, že hra sa na začiatku s hráčom vôbec nemazná a keď si zvyknete, upadne do stereotypu.

Veľkou slabinou hry Republic je tiež herné rozhranie.Núti vás nielen používať na kľúčové rozhodnutia nepeknú 2D taktickú mapu namiesto nádhernej 3D časti, ale taktiež je spočiatku veľmi neprehľadná a zmätočná. Pozorné štúdium manuálu je takmer nevyhnutné, ale aj s ním bude až príliš dlhú chvíľu trvať, kým sa do herných mechanizmov ponoríte.

Republic však skutočne exceluje vo vizuálnej stránke 3D časti hry a skvelá je aj hudba. Grafika mestských častí, ich obyvateľov či dopravných prostriedkov je špičková a nechýba jej hromada detailov, ale, žiaľ, aj veľká hardvérová náročnosť. Hudobná kulisa je zmesou vydarenej orchestrálnej hudby a vokálov ako vystrihnutých z dusivého socialistického art-filmu. Republic je teda síce originálnou a technicky veľmi zaujímavou hrou, ale autori akosi zabudli na to, že ju mali pripraviť pre trocha širšie publikum.

