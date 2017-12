Prvý notebook s 3D obrazom môže pomôcť aj zdravotníkom

Japonská elektrotechnická spoločnosť Sharp začne predávať nový model laptopu, ktorý bude ukazovať trojrozmerné obrázky bez nutnosti používať špeciálne okuliare. Nový prístroj ponesie označenie PC-RD3D a podľa Sharpu je prvým svojho druhu na svete.

23. sep 2003 o 22:30

Laptop sa začne predávať 27. októbra v Japonsku, ešte tento rok by sa mal objaviť aj na americkom trhu. Určený je najmä pre ľudí, ktorí navrhujú trojrozmerný softvér, využiť ho môžu aj lekári či umelci pracujúci s počítačom. Sharp však neskôr počíta aj s modelom pre bežných zákazníkov, povedala hovorkyňa firmy Mijuki Nakajama. Notebook by mohol osloviť napríklad aj vášnivých hráčov počítačových hier.

Firma už predáva mobilné telefóny s displejom, ktorý umožňuje sledovať trojrozmerný obraz, určené sú však zatiaľ len pre sieť japonského mobilného operátora NTT DoCoMo. Prístroje sa predávajú od novembra minulého roka a práve ich popularita viedla Sharp k tomu, aby začal rovnakými displejmi vybavovať aj nový laptop.

Laptop bude zdanie trojrozmerného obrazu vytvárať tak, že bude v rovnakom momente vysielať do ľavého oka používateľa nepatrne odlišný obraz ako do pravého. Pritom bude mierne zakrivovať aj svetelný lúč, a to pri každom obraze inak.

Počítač s 2,8 GHz procesorom Pentium 4,60 gigabajtami, pevným diskom a 512 megabajtami pamäte bude stáť asi 3000 dolárov (110-tisíc korún). Tí, ktorí si ho kúpia, nebudú musieť využívať funkciu trojrozmerného obrazu neustále, jednoducho sa totiž bude dať prepínať medzi 3D a bežným 2D zobrazením. Sharp chce predávať tisíc notebookov mesačne, zatiaľ však nevie, či ich ponúkne aj európskym zákazníkom. Problémom zatiaľ bude nedostatok aplikácií, ktoré 3D zobrazovanie využívajú, hoci Sharp bude s počítačom dodávať aj ukážkové 3D obrazy a niekoľko jednoduchých programov.

(tb, čtk)