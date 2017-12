Vybitá batéria, vložte ďalšiu kocku cukru

23. sep 2003 o 22:30

Dvaja vedci z Massachusettskej univerzity objavili novú baktériu, ktorá dokáže produkovať elektrickú energiu spaľovaním rôznych druhov cukrov. Objav by mohol v budúcnosti viesť k zostrojeniu nového typu elektrických generátorov, ktoré by boli poháňané napríklad domovým odpadom, napísal denník New York Times.

Baktéria Rhodoferax ferrireducens dokáže cez pripojenú elektródu odviesť až 80 percent elektrónov dostupných v cukre. Doteraz boli známe len mikroorganizmy, ktoré takúto energiu využívali na svoj rast, ale odvádzali z nej maximálne 10 percent. Baktéria navyše dokáže spracovávať nielen fruktózu či glukózu, ale aj cukry dostupné napríklad v dreve či slame.

Podľa vedcov by sa mohla v budúcnosti využívať na poháňanie jednoduchých, energeticky nenáročných zariadení v odľahlých lokalitách či ako doplnkový zdroj energie v domácnostiach, tak ako dnes solárne panely.

(tb)