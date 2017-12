SANET: EuroWeb ohrozuje fungovanie slovenského internetu

23. sep 2003 o 18:13 TASR

Bratislava 23.septembra (TASR) - Spoločnosť EuroWeb, a.s., Bratislava svojvoľne a bez akéhokoľvek poverenia zmenila podmienky registrácie domén druhej úrovne pod SK a v záujme svojich komerčných aktivít ohrozuje fungovanie slovenského internetu. Vo svojom vyhlásení to uvádza Združenie používateľov slovenskej akademickej a dátovej siete SANET.

"Považujeme za potrebné zdôrazniť, že vrcholová doména SK nie je majetkom žiadnej firmy ani organizácie, ale ako zdroj unikátnych informácii v sieti internet patrí všetkým občanom SR," uvádza sa vo vyhlásení združenia. Kritizuje taktiež aj zmenu jednoduchého systému registrácie za komplikovaný a byrokratický postup, aký nemá obdobu v žiadnej z krajín Európskej únie.

"Komplikované a neprehľadné pravidlá, z ktorých niektoré odporujú slovenskej legislatíve, časté technické problémy, ktoré znemožňujú registrátorom domén druhej úrovne vykonať bezproblémovú migráciu do nového systému, viac ako dvojhodinový výpadok primárneho DNS servera zabezpečujúceho prevádzku vrcholovej domény SK a neochota komunikovať a informovať slovenskú internetovú komunitu nie sú znakmi profesionálneho prístupu, ktorý sa od prevádzkovateľa vrcholovej domény vyžaduje," ďalej uvádza SANET.

Združenie vyzýva firmu EuroWeb aby sa zdržala krokov, ktoré by mohli vážne ohroziť fungovanie slovenského internetu a upustila od svojho zámeru deaktivovať nepremigrované domény druhej úrovne pod vrcholovou doménou SK po 1. októbri 2003. V prípade, že by EuroWeb pristúpil k deaktivácii viac než 41 000 nepremigrovaných domén druhej úrovne, došlo by k vážnemu ohrozeniu elektronickej komunikácie v SR.

SANET zároveň odporúča svojím členom aby neakceptovali podmienky zverejnené firmou EuroWeb, týkajúce sa migrácie domén SK do nového systému.

Združenie SANET vzniklo v roku 1992 s cieľom vytvoriť národnú internetovú infraštruktúru a poskytovať internetové služby pre svojich členov. Na základe uznesenia vlády z roku 1992 prijalo finančné prostriedky na vybudovanie akademickej siete a na zakúpenie národného DNS servera, ktorý bol v prevádzke až do roku 2002.