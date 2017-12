Nitro Family - vypni mozog a strieľaj

Už by to chcelo poriadnu 3D FPS a nie len špionážne akcie štýlu Rainbow Six alebo Hidden and Dangerous. Hry sa robia už v každom štáte a ani kórejské štúdio Delphye Eye Entertainment nechcelo ostať mimo hry a rozhodli sa priniesť nám klasick

23. sep 2003 o 12:39 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 6 0 Už by to chcelo poriadnu 3D FPS a nie len špionážne akcie štýlu Rainbow Six alebo Hidden and Dangerous. Hry sa robia už v každom štáte a ani kórejské štúdio Delphye Eye Entertainment nechcelo ostať mimo hry a rozhodli sa priniesť nám klasickú dúmovku s názvom Nitro Family. Hra pobeží na engine hry Serious Sam, čo treba brať ako jednoznačný klad, veď tento engine sa už osvedčil a dokázal, že sa k podobnému typu hry hodí ako pasť na oko. Zápletka nie je dôležitá a možno aj preto je ešte utajovaná. Veď stačí, ak budete strieľať a baviť sa popri tom. Herné lokácie pôsobia na prvý dojem dosť nezáživne, ale pri hlbšom preskúmaní zistíme, že sa jedná o klasické lokácie, ktoré sa vyskytli v každom správnom béčkovom filme. A o to ide tvorcom - ukázať nám atmosféru b-filmov. Občas sa pri hraní obajví klasické komixové okomentovanie streľby alebo zásahu nepriateľa. K zlepšeniu hrateľnosti určite prispeje aj možnosť použitia dvoch zbraní naraz. Veď máte dve ruky, tak prečo by tá druhá mala ostať nevuyžitá? Boje sa stanú lepšími a hlavne zaujímavejšími používaním komb, ktoré si budete môcť sami nakonfigurovať. Uvidíme ako to celé dopadne a keď nič iné, tak aspoň znovu na chvíľu vypneme mozog a všade po stenách bude krrrrrrrv a čreva budú lietať vzduchom.