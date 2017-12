Battle Mages - mix RTS a RPG z Ruska

23. sep 2003 o 11:48 Dante

Vytvoriť kvalitnú počítačovú hru a dostať ju na predné pozície nie je vôbec jednoduchá vec. Mix RTS a RPG Battle Mages zo štúdia ruských vývojárov Targem začal vznikať začiatkom roku 2001 a to v skupinke piatich nadšencov, ktorí asi po roku vytvorili vlastný engine. Momentálne na tomto nádejnom projekte pracuje niečo cez 20 profesionálnych programátorov, grafikov a dizajnérov a ak všetko pôjde podľa plánu mali by sme sa finálnej verzie dočkať už koncom tohto roku. I napriek tomu, že pôjde predovšetkým o realtimovú stratégiu, autori si dali záležať na príbehu, pomocou ktorého chcú hráča čo najviac vtiahnuť do deja.

Osud rozprávkovej ríše, ktorá sa zmieta pod útokmi všadeprítomného zla, budete mať na starosti vy v roli jedného z absolventov školy bojových mágov. Ešte nedávno si však ľudia, trpaslíci i elfovia užívali zaslúženého mieru. To všetko vďaka magickému kryštálu, umiesteného kdesi v strede zemeguľe, ktorý ochraňoval obyvateľstvo pred útokmi chaosu. Možno vplyvom náhody či dávneho proroctva jedného dňa prišiel na svet diabolský čarodejník, ktorému sa kľudné dni príliš nepáčili a začal spriadať plány na zničenie magického kryštálu. Keď ochranná aura zmizla a sily zla si našli svojich mučeníkov, obyvateľom Zeme ostali iba oči pre plač......

Medzi najobľúbenejšie hry tvorcov z Targemu patria: vojenská stratégia Warhammer: Dark Omen, séria ťahových stratégii Heroes of Might and Magic a realtimové stratégie Warcraft. Autori sa nechali i citovať, že pri tvorbe Battle Mages sa nechali v niektorých veciach inšpirovať i týmito hrami. Vybrali si vraj z nich to najlepšie a vdýchli život hre, ktorá sa na prvý pohľad veľmi podobá série Myth. Rovnako ako v tomto trojdielnom klenote počítačového priemyslu sa totiž ani v Battle Mages nedočkáte ťažby nejakých nerastných surovín či budovaní základní – hlavným prvkom totiž bude boj v úchvatnom 3D prostredí. Na začiatku hry budete mať iba niekoľko bojovníkov, ale postupom času sa vaše rady rozšíria o rôzne druhy jednotiek, o ktoré rozhodne nebude núdza, pretože behom rozsiahlej ale lineárnej kampane narazíte na príslušníkov piatich hrateľných rás. Podľa vašeho chovania a predovšetkým činov si budete mocť vyberať medzi ľuďmi, goblinmi, elfmi, orkmi a dokonca nemŕtvymi.

I v dnešnej dobe asi prekvapí, že svet Battle Mages sa vyvíja na základne vašich činov. Dedinčania i napriek rôznym problémom pracujú na poli, stavajú domy a na vlastnú päsť sa bránia proti útokom krvilačných monštier. Akonáhle im však vstúpite do života pomôžete alebo ich naopak necháte napospas týmto monštrám, dočasne posilnia vaše rady, či sa vám postavia na odpor, všetko záleží iba na vašom chovaní.

Samotné boje majú vplyv na vývoj hlavného hrdinu i všetkých ostatných jednotiek odlišujúcich sa vzhľadom, vlastnosťami a schopnosťami, RPG prvky, stále častejšie spestrujú rôzne herné žánre a budete sa s nimi teda stretávať i v tejto hre. Tento fakt však považujem za veľké plus, pretože sledovanie vycvičenej armády v akcii patrí medzi najkrásnejšie zážitky. Veľký dôraz sa bude klásť i na vývoj hlavného hrdinu, ktorý sa bude môcť vydať buď cestou bojovníka alebo upísať svoju dušu mágii. Ešte lepšej špecializácii napomôže zhruba 50 artefaktov v podobe magických zbraní, brnení a ďalších zaujímavých predmetov. Iste si teda dokážete predstaviť ako môžu vyzerať multiplayerové súboje až štyroch mágov.

Čo sa týka audiovizuálneho spracovania, ani tu nenechali autori nič na náhode. Sľubujú famózne magické efekty a detailne spracovanie všetkých postav i prostredia. Nebude chýbať kvalitný dynamický hudobný doprovod v podobe rôznych skladieb pre jednotlivé rasy. Ak teda autori dokážu splniť všetky sľuby na jednotku, máme sa na čo koncom roku tešiť.