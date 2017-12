Spells of Gold - obrovské sklamanie

24. sep 2003 o 5:31 Ján Kordoš

Musí to byť bomba. Očká mi žiaria šťastím a ja sa neviem dočkať chvíle, kedy sa cédé s hrou bude slastne otáčať v mechanike a ja budem pozerať ako sa hra nahráva a odrátavam posledné percentá. Fantasy svet mám rád. Diablo mám rád. Do toho sa zamieša trošku obchodovania a nemôže to nebyť bomba. Ehmm, smola, Spells of Gold je prepadák a nikto ma nepresvedčí o opaku. Je mi úplne jedno, že niekto si dal kopec práce s počeštením hry, je mi jedno, že nápad to je výborný a tvorcovia hry – Jonquil Software – sa určite snažili priniesť nám, hráčom, nové nápady ako na podnose. Je mi to jedno, takú nudnú a zdĺhavú hru akou Spells of Gold určite je, som už dlho nehral.

Tak vezmime si už len samotný príbeh. Každý správny hrdina musí vyrastať bez otca a matky, aby mal kopec odvahy a sily vybudovať si vlastný život od začiatku. Náš hero dostal pomoc od svojho živiteľa Marchouna. Lenže všetko sa raz skončí a postupne vyhasol aj život Marchouna a náš hrdina zostal na svete sám. Ako dar dostal od svojho pestúna vak s poetickým názvom Monroke. No, obyčajný ruksak, poviete si, ale nie je to tak. Tento batoh je totiž zázračný (ó, aké prekvapenie) a môžete do neho narvať toľko vecí koľko len chcete. Vak má totiž úžasnú vlastnosť, že do neho môžete ládovať veci a jeho hmotnosť sa nemení. To bude asi tá mágia spomenutá v názve hry, ale mne sa skôr zdá, že to niekto prehnal s trávou a výsledok vidíme sami.

No nevadí, povedal som si, však nič nie je dokonalé a možno sa príbeh začne zaujímavo vetviť. Prezradím vám, že som čakal márne. Prvé husle v hre totiž hrá obchod. Ten sa uskutoční jednoduchým spôsobom. Prídete do mesta, nakúpite výhodne niektoré suroviny (oceňujem vlastnosť hry, ktorá zohľadňuje menšiu životnosť jedla, ktoré sa postupne kazí) a predáte ich v meste, kde ich potrebujú. Mno a popri tom plníte hrozne zaujímavé questy ako nosenie dopisov medzi mestami alebo správ. Zábava na 5 minút. Ani neskôr v hre nedošlo k zmene a priznám sa, že som nemal silu dokončiť túto hru do úspešného konca, takže informáciu o 150 mestách v 30 svetoch vám nepotvrdím, ale že vraj by hra mala byť až taaakto rozsiahla.

Počet surovín v každom meste je rôzny a nie všade kúpite každú surovinu a v každom meste je obmedzený počet zdrojov surovín. Dá sa však na tom zbohatnúť, stačí ak si budete všímať na hlavnej mape požiadavky miest a ich ponuky. Jedným slovom nuda. Aby som však nebol až taká sviňa, spomeniem aj RPG prvky a súboje. No, sú tu, ale v minimálnom množstve – odohrávajú sa len mimo miest v ich okolí na malej minimapke. A aby som nezabudol, sú nudné, zdĺhavé a nepriatelia z Diabla pôsobia ako banda intelektuálov z filozofickej fakulty oproti dementom zo Spells of Gold.

Občas z mŕtveho protivníka niečo vypadne a vy to buď na seba oblečiete alebo predáte, ale netešte sa na žiadne sety ako vo vyššie uvedenej hre (Diablo), ale skôr o povinnú výbavu. Je vidieť, že táto časť hry bola do hry vložená ako niečo navyše, možno bonus, ale viditeľne sa nepodarila a pôsobí ako päsť na oko.

Takto som stratil všetky svoje ideály a začal som rozmýšľať, čo ma na tej hre má baviť? Sakra, čo ma má zaujať? To si povieme v hodnotiacej časti.

Grafika: 4 / 10

Tak grafické spravovanie to teda určite nebude. Hra síce na prvý pohľad pripomína kinga klikfestov, ale omyl. Kým to vidíte na screenoch, všetko je vlastne v pohode a ja môžem vyzerať ako úplný blb, ale keď sa to dá do pohybu, začnú na vás vykúkať menšie nedostatky, ktoré sa ukážu ako fatálne. Postavy sa hýbu ako po nejakej brutálnej chorobe, ktorá spôsobila ochrnutie náhodnej časti tela. Detailov pobrali tak akurát... na rok 1996. Pekne vyzerá maximálne prostredie, ale ani to nevytrhne z biedy podpriemernú grafiku. Každé menu v hre pôsobí amatérsky. Ako jediná výhoda je, že gamesku spustíte už na P166.

Interface: 3 / 10

Najprv si preberieme ovládanie postavičky. Všetko ide celkom fajn až do chvíle, keď toho trotla budete chcieť niekam dostať. Chcete ísť do budovy? Okej, kliknite na dvere... a verte mi, že sú malé. Dobre, to by sme zvládli, ideme nakupovať. Tu sa prejavila záhadná vlastnosť dizajnéra rozmiestniť tlačidlá ďaleko od seba a všetko poskrývať do rôznych menu a podmenu, aby ste sa čo najviac naklikali. Oceňujem to, lebo som sa rozhodol, že s myškou nabehám ešte dnes 10 km. Ďakujem, z toho som už vyrástol. Na rad prídu súboje a tu už končí všetko sranda. Kliknete na nepriateľa, aby si to medzi sebou vybavili, lenže chlapci sa len zrazia váš dement nič. Kliknete znovu a on obíde protivníka, aby mu jednu švihol... Hele, debile, doraz ho už.... Najlepšie je pustiť si nepriateľa k telu a potom až k vám docupitá, kliknuť na neho, keď nie je v pohybe.

Hrateľnosť: 3 / 10

Bavil som sa. Dokonca až tak, že som sa prebudil na tupý náraz do hlavy. Ostal som prekvapený, keď som zistil, že klávesnica mi fukla jednu po kokose. Jednoducho ma premohol spánok a moja krásna hlavička pôsobením gravitačnej sily opísala nádherný oblúk a mäkko pristála na klávesnici. Hra určite mala potenciál, ale toto hrať dlhšie ako hodinu denne a skončím na psychiatrii. VŽDY som si našiel ničo iné, čo musím práve nutne spraviť, aby som nemusel hrať tento diablov produkt. Umyť auto? Jasné! Upratať? Všetko sa už ligoce! Pripadá mi hrozne stereotypné opakovať neustále dokola tie isté veci, hlavne ak ide o dokonale nezáživný obchod bez zápletky a vlastne ani neviete, prečo by ste mali pokračovať ďalej.

Zvukové efekty: 5 / 10

Zvuky zvučia, nekoná sa nič prevratného, ale je to úplne dostačujúce, takže v tomto by som až taký problém nevidel.

Hudba: 5 / 10

Hudba tiež zvučí a dokonca sa mi občas zazdalo, že tá hudba je fakt dobrá, ale to som potom zistil, že to hrá rádio, takže nič. Priemer.

Inteligencia & Obtiažnosť: 4 / 10

Ako som už vyššie spomenul, protivníci neboli obdarený až tak dobre, aby sa na to dalo pozerať. Využívajú taktiku hŕŕ na neho a je im jedno, že pri tom chcípnu. Nevadí, aj Diablo bolo podobné, takže nebudeme sa v tom až tak moc vŕtať, ale rozdiel bol v tom, že tu bojujete proti ľuďom, ktorí by aspoň trošku inteligencie pobrať mali.

Obtiažnosť hry je vysoká, čo však pramení z neuveriteľnej rozvláčnosti a nudnosti. Stále pendlovať medzi mestami nebude baviť nikoho a mne sa zdalo, že čas so Spells of Gold ide neuveriteľne pomaly. Keď som zistil, že ubehla len hodinka hrania a ja som si myslel, že pri hre sedím už asi štvrť dňa, nezdalo sa mi všetko v poriadku. Navyše začiatky sú ťažké a keď sa na vás rozbehne tlupa banditov, často uvidíte obrazovku s loadovaním pozície. Navyše dĺžka hrania sa predlžuje aj nahrávaním, keď sa loaduje všetko a chvíľu to aj trvá.

Záverečný verdikt: 3 / 10

Neuveriteľné sklamanie. Hrozne som sa tešil, dokonca až tak moc, že som si pripadal ako nadržaný pubrťák pri rozbaľovaní porno časopisu, ale po chvíli hrania bublina spľasla a ja som zistil, že to je prepadák. Neuveriteľne dokafraná hra s minimálnou zábavnosťou. Je síce pekné, že hra je v češtine a za budgetovú cenu, no nič to nemení na tom, že tadiaľto cesta nevedie. Palec dolu znamená nebrať.