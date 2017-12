Na atmosferický obal Zeme denne narazí 25 ton menších meteoritov

23. sep 2003 o 10:25 TASR

Hamburg 23. septembra (TASR) - Meteorit je prírodné teleso z vesmíru, ktoré sa počas svojho letu dostáva do atmosféry Zeme alebo do gravitačného poľa inej planéty, informuje najnovšie vydanie nemeckého časopisu Stern.

Meteory pochádzajú z nášho slnečného systému a sú pozostatkami asteroidov, balvanov rôznej veľkosti, ktoré môžu dosiahnuť aj veľkosť malej planétky. V slnečnom systéme obiehajú milióny asteroidov priamo okolo Slnka, väčšina z nich sa však pohybuje v páse na obežnej dráhe medzi planétami Mars a Jupiter. Obehové dráhy týchto vesmírnych telies ovplyvňuje príťažlivosť jednotlivých planét. K Zemi sa dostane len nepatrné množstvo z nich.

Pred meteoritmi chráni modrú planétu najmä jej atmosféra - väčšina vesmírnych privandrovalcov zhorí už v jej horných vrstvách. Na rozdiel od Zeme sú susedné planéty bez atmosféry vydané napospas bombardovaniu z vesmíru prakticky stále.

Astronómovia vyrátali, že na vonkajší atmosférický obal Zeme narazí denne cca 25 ton menších meteoritov bez toho aby spadli na jej povrch. Pokiaľ však majú meteority dostatočnú veľkosť, dokážu udrieť obrovskou silou. Vedci odhadujú, že pád a výbuch meteoritu s priemerom 1000 metrov, by sa ničiacou silou vyrovnal piatim miliónom atómových bômb, hodených na Hirošimu. Meteority od tejto veľkosti by boli schopné vyvolať katastrofu celosvetových rozmerov.

Priemer meteoritu, ktorý padol pred 65 miliónmi rokov na územie dnešného Mexika a spôsobil ekologickú katastrofu s následkom vyhynutia dinosaurov, sa odhaduje na 10 až 20 kilometrov.

Na Zemi je momentálne registrovaných 120 kráterov, ktoré vznikli po páde meteoritu. Stopy veľkého množstva z nich sa v priebehu miliónov rokov stratili, niektoré - ako napríklad v oblasti severného Yucatánu v Mexiku - možno objaviť už len na radarových satelitných snímkach.

Každý rok sa k našej planéte priblíži meteorit väčších rozmerov, napríklad malého osobného automobilu. Meteorit tejto veľkosti by však po vstupe do atmosféry zhorel. V priemere každých 1000 rokov sa do blízkosti Zeme dostane meteorit o veľkosti futbalového ihriska, ktorý by v prípade pádu dokázal napáchať riadne škody. Riziko, že by sa Zem mohla stretnúť s megameteoritom, ktorý by tu zanechal kráter podobný priehlbine v Yucatáne, je však nepatrné a štatisticky by mohlo k nemu prísť raz za niekoľko miliónov rokov, tvrdia astronómovia.

